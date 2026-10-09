【本日】日高屋に「濃厚豚骨醤油ラーメン」登場！ コク旨な新作690円

ラーメンチェーン「日高屋」は10月9日から、期間限定商品「濃厚豚骨醤油ラーメン」を全店で発売します。

日高屋に濃厚豚骨醤油ラーメンが登場！

▲濃厚豚骨醤油ラーメン 690円

濃厚豚骨醤油ラーメン 餃子セット 970円

濃厚豚骨醤油ラーメン 半チャーハンセット 990円

「濃厚豚骨醤油ラーメン」は、素材の旨みを凝縮したスープに熟成されたコクと深みを加えた一杯です。

濃厚な豚骨の旨みと醤油の風味を組み合わせ、濃厚さと食べやすさの両立を目指して開発されたそうです。

おすすめアレンジとして、秘伝の辛味噌（30円）、細切りネギ(150円）、にんにく（20円）などのトッピングや、スープにライス（230円）を合わせて最後まで味わう食べ方が提案されています。

餃子や半チャーハンとのセットでも注文できます。

■「チャーハン」「ニラキムチ」がリニューアル

同時に「チャーハン」「ニラキムチ」をリニューアルします。

▲チャーハン 550円

チャーハンは、淡路島産玉ねぎを使用した専用オイルを採用してリニューアルしました。

玉ねぎの香りとコクをご飯になじませ、ふわふわの玉子やパラパラとした食感を引き立てたといいます。

▲ニラキムチ 280円

ニラキムチは辛味のバランスを見直し、素材の旨みを引き立てる穏やかな辛さにリニューアルしました。

韓国産唐辛子やイワシ塩辛、にんにくを使った薬味のコクと風味を楽しめるとしています。

■サワー祭／コカ・コーラ祭ふたたび！

「サワー祭／コカ・コーラ祭」では、「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」の各種を通常価格から20円引き、「コカ・コーラ」を通常価格から10円引きで提供します。



こちらの開催期間は10月9日～11月末（予定）です。

・サワー各種 通常330円→310円

・コカ・コーラ 通常130円→120円

日高屋にコク旨な新ラーメン！

日高屋に新たな「濃厚豚骨醤油ラーメン」が登場。690円という価格もうれしいところです。



豚骨醤油のコク深いスープを楽しめる一杯。いつもの日高屋で、豚骨系のガッツリラーメンが食べられるのはちょっと楽しみですね！

・発売日：2026年10月9日

※価格は税込み表記です。