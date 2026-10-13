てんや「上天丼弁当」が760円→600円に！ 10月18日までお得

天丼チェーン「天丼てんや」「天ぷらてんや」では10月12日～18日の7日間、お持ち帰り限定で「上天丼弁当」を通常760円のところ600円で販売する「てんやWeek!!」を実施しています。
てんやの「上天丼弁当」が600円！
10月18日までの期間限定
毎月開催されている「てんやWeek!!」が今月も開催。
海老2本、れんこん、かぼちゃ、いんげんを盛り付けた「上天丼弁当」（お新香付き）が、通常価格から160円引きの600円で購入できます。お持ち帰り限定です。
なお、割引券やサービス券、クーポン券との併用はできません。また、モバイルオーダーでの注文・決済はロイヤルグループ共通アプリ「MyROYAL」のポイント付与・使用の対象外となります。
※一部店舗では実施していません。
海老天2本入りで600円はうれしい！
海老天2本が入った「上天丼弁当」を、通常より160円安く楽しめるチャンスです。
お近くにてんやがある人はチェックしてみてはいかがでしょうか！
（※文中の価格はすべて税込）
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▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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