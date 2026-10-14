【本日】はま寿司、カキ110円！「握り」も「カキフライ」もこの価格

はま寿司は10月14日より、「はま寿司の牡蠣と旨ねた秋祭り 第3弾」を全国の店舗で開催します。
握りからサイドまで秋メニュー続々
今回のフェアで注目したいのは、広島県産の牡蠣を使った2種類のお寿司。どちらも110円で登場します。
▲「広島県産 牡蠣（かき）握り（もみじおろしのせ）」110円
牡蠣握りには、浜茹でした牡蠣を使用。ぷりっとした食感の牡蠣を、もみじおろしとともにさっぱりと味わえるといいます。
▲「広島県産牡蠣（かき）のカキフライつつみ（タルタルソース）」110円
もう一品は、牡蠣をカキフライにして、タルタルソースを合わせたお寿司。サクサクの衣と牡蠣の旨みの両方が楽しめる内容です。
まいたけの天ぷら握りや黒そいも登場
牡蠣以外にも、秋らしいお寿司や変わり種がそろいます。
▲「国産まいたけの天ぷら握り」110円
「国産まいたけの天ぷら握り」は、信州産のマイタケを使用した一品。こちらも110円です。
▲「炙り豚（とん）とろ（柚子胡椒のせ）」176円
▲「北海道産 塩〆黒そい（もみじおろしのせ）」176円
▲「えび天握り（柚子おろし盛り・高知県産柚子果汁使用）」176円
このほか、脂の甘みを柚子胡椒で引き立てる「炙り豚とろ」、北海道産の黒そいを塩〆にした握り、柚子おろしでさっぱりといただく「えび天握り」も、それぞれ176円で販売します。
サイドメニューやスイーツも登場します。
▲「今金（いまかね）男爵チーズいももち」242円
昨年も登場した「今金男爵チーズいももち」は、希少なジャガイモ「今金男爵」を使用。もっちりとした食感が特徴だそうです。
▲「アールグレイベイクドチーズケーキ」297円
▲「りんごとプリンのキャラメルパルフェ」429円
デザートには、アールグレイが香るベイクドチーズケーキと、りんご、プリン、キャラメルを組み合わせたパルフェが用意されます。
牡蠣を110円で食べ比べ！
牡蠣のお寿司が110円というだけでも気になりますが、今回は握りとカキフライつつみの2種類が楽しめるのがうれしいですね。
秋の味覚を手頃な価格で楽しめる今回のフェア。牡蠣好きならチェックしておきたいところです。
なお、商品はなくなり次第終了となります。
（※文中の価格はすべて税込）
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