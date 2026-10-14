【本日】はま寿司、カキ110円！「握り」も「カキフライ」もこの価格

はま寿司は10月14日より、「はま寿司の牡蠣と旨ねた秋祭り 第3弾」を全国の店舗で開催します。

握りからサイドまで秋メニュー続々



今回のフェアで注目したいのは、広島県産の牡蠣を使った2種類のお寿司。どちらも110円で登場します。

▲「広島県産 牡蠣（かき）握り（もみじおろしのせ）」110円



牡蠣握りには、浜茹でした牡蠣を使用。ぷりっとした食感の牡蠣を、もみじおろしとともにさっぱりと味わえるといいます。



▲「広島県産牡蠣（かき）のカキフライつつみ（タルタルソース）」110円



もう一品は、牡蠣をカキフライにして、タルタルソースを合わせたお寿司。サクサクの衣と牡蠣の旨みの両方が楽しめる内容です。

まいたけの天ぷら握りや黒そいも登場

牡蠣以外にも、秋らしいお寿司や変わり種がそろいます。

▲「国産まいたけの天ぷら握り」110円



「国産まいたけの天ぷら握り」は、信州産のマイタケを使用した一品。こちらも110円です。



▲「炙り豚（とん）とろ（柚子胡椒のせ）」176円

▲「北海道産 塩〆黒そい（もみじおろしのせ）」176円

▲「えび天握り（柚子おろし盛り・高知県産柚子果汁使用）」176円

このほか、脂の甘みを柚子胡椒で引き立てる「炙り豚とろ」、北海道産の黒そいを塩〆にした握り、柚子おろしでさっぱりといただく「えび天握り」も、それぞれ176円で販売します。



サイドメニューやスイーツも登場します。

▲「今金（いまかね）男爵チーズいももち」242円



昨年も登場した「今金男爵チーズいももち」は、希少なジャガイモ「今金男爵」を使用。もっちりとした食感が特徴だそうです。

▲「アールグレイベイクドチーズケーキ」297円

▲「りんごとプリンのキャラメルパルフェ」429円

デザートには、アールグレイが香るベイクドチーズケーキと、りんご、プリン、キャラメルを組み合わせたパルフェが用意されます。

牡蠣を110円で食べ比べ！

牡蠣のお寿司が110円というだけでも気になりますが、今回は握りとカキフライつつみの2種類が楽しめるのがうれしいですね。



秋の味覚を手頃な価格で楽しめる今回のフェア。牡蠣好きならチェックしておきたいところです。



なお、商品はなくなり次第終了となります。

（※文中の価格はすべて税込）