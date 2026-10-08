モスのガッツリ系「金沢カレーカツバーガー」復活！ 今年は東京全域にも拡大

モスバーガーは、産官学の連携から生まれた「金沢カレーカツバーガー」を今年も販売します。10月14日から東京都と北陸地方・中京地区の計320店舗で数量・地域限定販売します。

モス「金沢カレーカツバーガー」が今年も

能登豚入り濃厚カレー×ロースカツの一品

今年は販売店舗をこれまでの板橋区から東京都内全域へ拡大するほか、中京地区限定で「金沢カレーメンチカツバーガー」も発売します。

どちらも1個の販売につき10円を店舗が負担し、「令和6年能登半島災害義援金」として寄付します。

▲金沢カレーカツバーガー 550円

"金沢カレー"をモス流にアレンジししたバーガーです。石川県内で育てられた「能登豚」を使用し、玉ねぎなどを加えたオリジナルのカレーソースを使っています。

モスバーガーのカツソースをかけた千切りキャベツにロースカツをのせ、昨年より濃厚なコクや深みを加えたカレーソースを合わせています。ロースカツにはアメリカ産豚肉を使用しています。

▲金沢カレーメンチカツバーガー 480円

モスバーガーのカツソースをかけた千切りキャベツに、豚ロース肉の味わいを生かしたメンチカツをのせ、「能登豚」を使用した金沢カレーソースを合わせています。メンチカツにはアメリカ産豚肉を使用しています。こちらは中京地区限定の商品です。



■販売店舗：モスバーガー 計320店舗

東京都のモスバーガー180店舗（一部店舗除く）

北陸地方（富山県、石川県、福井県）のモスバーガー全24店舗

中京地区（愛知県、岐阜県、三重県）のモスバーガー116店舗（一部店舗除く）

カレーもカツもガツンと！

サクサクのカツに濃厚な金沢カレーソースを合わせたバーガーは、ガッツリ食べたいときに選びたくなります！

新登場のメンチカツ版もあるので、食べ比べてみるのも？ 数量限定というレア感もあり、対象エリアの人はお店でチェックしてみはどうでしょうか！

・発売日：2026年10月14日

・終了日：2026年10月末

※価格は税込み表記です。