「いきなり！ステーキ」でまさかのジンギスカン！ 14店舗限定でテスト販売

ステーキチェーン「いきなり！ステーキ」は10月8日から、オーストラリア産「サフォーククロスラム」を使った新メニュー「いきなり！ジンギスカン」を14店舗限定でテスト販売します。

サフォーククロスラムのジンギスカン

14店舗限定でテスト販売

「いきなり！ジンギスカン」は、創業開始から初めて取り扱う「サフォーククロスラム」を使い、既存の牛肉と同様に品質にこだわったという新商品です。自社開発したオリジナルソースを合わせています。

▲いきなり！ジンギスカン 120g 1890円、180g 2650円、240g 3300円

「サフォーククロスラム」は、一般的な羊と肉質の良いサフォーク種を交配させたブランドラムです。

オーストラリアの牧草地で牧草肥育され、契約農家を中心に供給されています。AUSTRALIAN LAMB COMPANY社による衛生・品質管理も行っています。

ラム特有の臭いやクセが少なく、柔らかくキメ細やかな肉質で、脂にしっかりとした甘みを感じるのが特徴とされています。

ソースには厳選した醤油をベースに、玉葱、にんにく、生姜などの香味野菜を加え、数種類の酢をブレンド。コクと旨味のあるまろやかな酸味に、スパイスをアクセントとして加えています。

平日ランチセットは、ライス、スープ、サラダが付いて240円追加で注文できます。

【販売店舗】※14店舗でテスト販売

ヤエチカ店

末広町店

三鷹東八道路店

イオン釧路店

東中野店

アリオ橋本店

八潮ロード店

アリオ亀有店

船橋店

横浜西口店

イオンモール堺鉄砲町店

大阪福島店

BRANCH博多パピヨンガーデン店

大森ララ店

ラム肉好きは要チェック！

「いきなり！ステーキ」で初めて扱うサフォーククロスラムを使った新メニューということで、ラム肉好きには気になる一品です。

普段とは違う「いきなり！ステーキ」の肉メニューを味わいに、この機会に対象店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月8日

※価格は税込み表記です。