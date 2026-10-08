「いきなり！ステーキ」でまさかのジンギスカン！ 14店舗限定でテスト販売

ステーキチェーン「いきなり！ステーキ」は10月8日から、オーストラリア産「サフォーククロスラム」を使った新メニュー「いきなり！ジンギスカン」を14店舗限定でテスト販売します。
サフォーククロスラムのジンギスカン
14店舗限定でテスト販売
「いきなり！ジンギスカン」は、創業開始から初めて取り扱う「サフォーククロスラム」を使い、既存の牛肉と同様に品質にこだわったという新商品です。自社開発したオリジナルソースを合わせています。
▲いきなり！ジンギスカン 120g 1890円、180g 2650円、240g 3300円
「サフォーククロスラム」は、一般的な羊と肉質の良いサフォーク種を交配させたブランドラムです。
オーストラリアの牧草地で牧草肥育され、契約農家を中心に供給されています。AUSTRALIAN LAMB COMPANY社による衛生・品質管理も行っています。
ラム特有の臭いやクセが少なく、柔らかくキメ細やかな肉質で、脂にしっかりとした甘みを感じるのが特徴とされています。
ソースには厳選した醤油をベースに、玉葱、にんにく、生姜などの香味野菜を加え、数種類の酢をブレンド。コクと旨味のあるまろやかな酸味に、スパイスをアクセントとして加えています。
平日ランチセットは、ライス、スープ、サラダが付いて240円追加で注文できます。
【販売店舗】※14店舗でテスト販売
ヤエチカ店
末広町店
三鷹東八道路店
イオン釧路店
東中野店
アリオ橋本店
八潮ロード店
アリオ亀有店
船橋店
横浜西口店
イオンモール堺鉄砲町店
大阪福島店
BRANCH博多パピヨンガーデン店
大森ララ店
ラム肉好きは要チェック！
「いきなり！ステーキ」で初めて扱うサフォーククロスラムを使った新メニューということで、ラム肉好きには気になる一品です。
普段とは違う「いきなり！ステーキ」の肉メニューを味わいに、この機会に対象店舗へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年10月8日
※価格は税込み表記です。
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