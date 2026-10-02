ディースリー・パブリッシャーは10月2日、『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』とグッズクリエイターブランド「いいじゃん」プロデュースの関連グッズが発売されることを記念して、「地球防衛軍」シリーズ総合プロデューサーである岡島信幸氏によるサイン会の開催が決定したと発表。

サイン会の開催日は、ゲームやグッズの発売日と同じ2026年10月8日。場所はヨドバシカメラマルチメディアAkiba 6F ホビー イベントスペース、時間は19時～21時となる。

【概要】

開催日時：2026年10月8日 19時～21時

開催場所：ヨドバシカメラマルチメディアAkiba 6F ホビー イベントスペース

参加方法：『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』ソフト、または「いいじゃん」地球防衛軍関連グッズ3000円以上を「ヨドバシカメラマルチメディアAkiba」店にて購入した人へ参加整理券を配布。

※整理券配布は、2026年10月8日開店時より先着100名にて商品会計時にゲームコーナーレジカウンターにてお渡しいたします。

★注意事項

※予定数量に達しましたら予告なく終了いたします。

※整理券の貸与や譲渡は禁止となります。

※サイン色紙はイベント主催者側にてご用意がございます。

※ご希望者を把握するためレシートに印を付けさせていただく場合がございます。

『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』

「いいじゃん」プロデュースのグッズも10月8日販売開始！

「いいじゃん」による地球防衛軍関連グッズも、ゲームと同日の10月8日より各店舗にて販売開始。ゲームと一緒にグッズもチェックしよう。

▼販売店舗リスト

https://iijanshop.jp/pages/edf5and6

「いいじゃん」について

「いい商品とは、誰かに話したくなるものだ」を理念として掲げるグッズ制作会社。創業者である代表自身が熱狂的なファン・ゲーマーであり、「ファンが本当に欲しいもの」を形にするモノづくりにこだわる。『ベヨネッタ』『鉄拳8』『カルドセプト』など数多くのゲーム版権グッズを手掛け、これまで多数のヒット商品を生み出してきた。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2

ジャンル：3Dアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

Switch 2版移植：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月8日

価格：

通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）

D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）

デラックスエディション：4980円（ダウンロード版）

プレイ人数：

オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）

オンライン：1～4人（オンライン協力プレイ対応）

CERO：D（17才以上対象）

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