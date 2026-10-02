グッズクリエイターブランド「いいじゃん」プロデュースの関連グッズも同日に発売！
Switch 2版『地球防衛軍５』発売記念！岡島信幸プロデューサーサイン会を10月8日にヨドバシAkibaで開催決定
ディースリー・パブリッシャーは10月2日、『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』とグッズクリエイターブランド「いいじゃん」プロデュースの関連グッズが発売されることを記念して、「地球防衛軍」シリーズ総合プロデューサーである岡島信幸氏によるサイン会の開催が決定したと発表。
サイン会の開催日は、ゲームやグッズの発売日と同じ2026年10月8日。場所はヨドバシカメラマルチメディアAkiba 6F ホビー イベントスペース、時間は19時～21時となる。
【概要】
開催日時：2026年10月8日 19時～21時
開催場所：ヨドバシカメラマルチメディアAkiba 6F ホビー イベントスペース
参加方法：『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』ソフト、または「いいじゃん」地球防衛軍関連グッズ3000円以上を「ヨドバシカメラマルチメディアAkiba」店にて購入した人へ参加整理券を配布。
※整理券配布は、2026年10月8日開店時より先着100名にて商品会計時にゲームコーナーレジカウンターにてお渡しいたします。
★注意事項
※予定数量に達しましたら予告なく終了いたします。
※整理券の貸与や譲渡は禁止となります。
※サイン色紙はイベント主催者側にてご用意がございます。
※ご希望者を把握するためレシートに印を付けさせていただく場合がございます。
『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』
「いいじゃん」プロデュースのグッズも10月8日販売開始！
「いいじゃん」による地球防衛軍関連グッズも、ゲームと同日の10月8日より各店舗にて販売開始。ゲームと一緒にグッズもチェックしよう。
▼販売店舗リスト
https://iijanshop.jp/pages/edf5and6
「いいじゃん」について
「いい商品とは、誰かに話したくなるものだ」を理念として掲げるグッズ制作会社。創業者である代表自身が熱狂的なファン・ゲーマーであり、「ファンが本当に欲しいもの」を形にするモノづくりにこだわる。『ベヨネッタ』『鉄拳8』『カルドセプト』など数多くのゲーム版権グッズを手掛け、これまで多数のヒット商品を生み出してきた。
【ゲーム情報】
タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2
ジャンル：3Dアクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：サンドロット
Switch 2版移植：ユークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年10月8日
価格：
通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）
D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）
デラックスエディション：4980円（ダウンロード版）
プレイ人数：
オフライン：1～2人（2画面分割プレイ対応）
オンライン：1～4人（オンライン協力プレイ対応）
CERO：D（17才以上対象）
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