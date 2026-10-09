ディースリー・パブリッシャーは10月9日、Nintendo Switch 2 用ソフト『ガールズ＆パンツァー オールスター・タンク・カーニバル』の発売が決定したと発表。発売時期は、2027年中だ。

また、最新プロモーション映像も公開しているので、ぜひともチェックしよう。

▼最新プロモーション映像

https://www.youtube.com/watch?v=suBJu6dIiB8

「いつでも大洗で逢おう。仲間たちがここで待っている」

大洗を歩いて、仲間と熱くなれる、戦車道アクション！

本作は、アニメ「ガールズ＆パンツァー」を原作とした、戦車を操作して試合を行う戦車道アクションゲーム。ファンから高い評価を受けたPlayStation 4／Nintendo Switch『ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ』の開発を手掛けたスタッフによる熱い戦車バトルが楽しめる。

さらにTVシリーズ・劇場版で描かれた「大洗」の町を、主人公西住みほと一緒に探索し、仲間たちとの会話を重ねながら、オリジナルストーリーを楽しむことが可能だ。ゲームの中の大洗の町で、新たに開催されることになった戦車道の祭典を舞台にした、大洗女子チームの新たな戦いに期待しよう。

「ガールズ＆パンツァー」シリーズとは

2012年10月にTVシリーズの放送を開始したオリジナルアニメ「ガールズ＆パンツァー」。 「戦車道」が華道や茶道と並ぶ乙女のたしなみとして親しまれる世界を舞台に、女子高生たちが「戦車道」に青春を懸けるハートフルなドラマで人気を博し、2015年公開の「ガールズ＆パンツァー 劇場版」は興行収入25億円を突破する大ヒットを記録した。 シリーズ最新作となる「ガールズ＆パンツァー 最終章」第5話が2026年10月9日より全国劇場にて上映中。

■本作の主な特徴

1.『ドリームタンクマッチ』スタッフが贈る、さらに進化した爽快戦車アクション

『ドリームタンクマッチ』で好評を博した軽快なドリフトアクションはそのままに、グラフィックや演出がパワーアップ。

劇中で登場した180度ターンなどのトリッキーな挙動をはじめ、ドリフトしながら相手戦車の装甲の薄い背後を撃つ、といった白熱の接近戦など、「ガルパンらしさ」にあふれた戦車戦を楽しめる。

さらに、戦車から顔を出す車長たちの豊かなリアクションや賑やかな会話が、アニメさながらの臨場感で試合を盛り上げる。

2.主人公、西住みほと一緒に劇中の大洗を探索

劇中に登場した、ファンおなじみの町、大洗を探索できる。見慣れた景色を歩いてひとつひとつ巡り、まるで大洗町を観光しているかのような体験ができる。もちろん、IV号戦車で町中を走り回ることも可能。

大洗のさまざまな場所にいる仲間たちに話しかけると、ゲームオリジナルストーリーのクエストが発生し、試合に参加できる仕組みになっており、大洗を探索しながらゲームが進行していく。さらに大洗の町中では、戦車道女子たちと写真を撮ることも……。

3.全国のライバルと繋がる！ 白熱のオンライン対戦

いつでも全国のプレイヤーと繋がり、リアルタイム戦車戦を体験できる。最大10人が参加するオンライン対戦は、自分の好きな戦車、好きな乗員の組みあわせで参加可能だ。

高度な戦略を組み立て、見事相手を撃破したときの快感は格別。対戦を通じて全国の好敵手（ライバル）と出会い、戦車道を通じた熱い交流を楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル：ガールズ＆パンツァー オールスター・タンク・カーニバル

ジャンル：戦車道アクション

販売：ディースリー・パブリッシャー

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2027年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン時最大10人）

CERO：審査予定

©GIRLS und PANZER Projekt

©GIRLS und PANZER Film Projekt

©GIRLS und PANZER Finale Projekt

©D3PUBLISHER

※画面は開発中のNintendo Switch 2 版のものです。

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