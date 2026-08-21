ディースリー・パブリッシャーは8月21日、Nintendo Switch 2向け3Dアクションシューティング『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』のD3P WEB SHOP店舗特典DLCに、レンジャーとエアレイダーが使用可能な専用武器「デジボクEDFデコイ」が登場すると発表。

本デコイを使用すると、『デジボク地球防衛軍』の世界線からやってきた勇敢なEDF隊員たちが、身を挺してプレイヤーを守ってくれる。

ゲームの発売日は2026年10月8日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに3980円だ。また、楽天市場およびプレミアムバンダイのD3P WEB SHOP限定製品として、パッケージソフトのほか、アクリルジオラマが付属する「D3P WEB SHOP限定パック」も発売。こちらの価格は、6480円となる。

▼購入はコチラ！

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/d3p-webshop/c/0000000688/

プレミアムバンダイ：https://p-bandai.jp/d3p-webshop/edf/edf5fnsw2/list-da10-n0/

▼デジボクEDFデコイ紹介PV公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=Hb_0H0mJMEw

■「デジボクEDFデコイ」とは？

デジタルデータを実体として投影する特殊な装置。敵の注意を引く「オトリ」として機能する。侵略生物の認識特性を最新の立体投影技術に応用して開発された新型デコイである。

兵士の動作や音声をデータ化し、立体投影機で再生することで敵は展開されたデコイを標的として認識する。

データを立体投影機に書き込む仕組みであるため、物理的なデコイに比べ安価で製造が可能となった。開発者は「兵士を育成する時代は終わり、インストールする時代になった」と述べている。

ランチャーから立体投影機を展開する特殊弾を発射。命中した物体に吸着し、デコイを投影する。立体投影機は運用実験段階のため小型化には至っておらず、特殊弾の飛距離は短い。

大きな電力を消費するため動作時間はわずか数分。投影機のバッテリーが完全に消費される前に自壊する。また、一定以上のダメージを受けると投影を維持できず消滅する。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2

ジャンル：3Dアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

Switch2版移植：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月8日

価格：

通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）

D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）

プレイ人数：1人（オンライン＆ローカル通信：1～4人）

CERO：D（17才以上対象）

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