新SSR「桃園める」も登場！
『マブラヴ ガールズガーデン』にて新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】前半が開催中！
合同会社EXNOAとKMSは10月7日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）でサービス中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】の前半を開始し、新SSR「桃園める」が登場したと発表。
■新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】前半開始！
新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】前半が開催。スタンダードガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。
▼あらすじ
イザナミとの戦いが終わり、ザルトゥーム島に日常が戻った。
指揮官は自身がこの星を変えた『元凶』のひとりという事実に思い悩む。
そんな中、彼はめるとふたりきりで出かけることになり――
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」を開催中。SSR「桃園める」【隣歩む想い】は「シールドで守りを補い、与ダメージバフで攻めを加速する、攻守両面を整えるサポート役」のキャラクター。
期間中、SSR「桃園める」【隣歩む想い】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。
■属性ピックアップガチャ「キュート」開催！
新たなピックアップガチャ、属性ピックアップガチャ「キュート」を開催中。期間中、ピックアップされたキュート属性の生徒の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。
開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認しよう。
■ピックアップログインボーナスSSR「桃園める」【隣歩む想い】開催！
SSR「桃園める」【隣歩む想い】の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。
■サークル制圧戦開催！
ゲーム内コンテンツ、サークル制圧戦が開催中。サークルメンバーと完全制圧を目指し、無償ジェムやノーマルライセンス・サークルポイントなどの豪華報酬をゲットしよう。
前半の開催期間は、2026年10月16日4時59分まで。後半の開催期間は、10月11日17時～10月16日4時59分まで。
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン
ジャンル：フルオート放置系RPG
配信／開発：合同会社EXNOA／KMS
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）
配信日：
PC版：配信中（2025年9月3日）
Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
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