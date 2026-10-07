合同会社EXNOAとKMSは10月7日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）でサービス中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】の前半を開始し、新SSR「桃園める」が登場したと発表。

■新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】前半開始！

新章解放イベント【あなたの隣を歩けたら】前半が開催。スタンダードガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。

▼あらすじ

イザナミとの戦いが終わり、ザルトゥーム島に日常が戻った。

指揮官は自身がこの星を変えた『元凶』のひとりという事実に思い悩む。

そんな中、彼はめるとふたりきりで出かけることになり――

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」を開催中。SSR「桃園める」【隣歩む想い】は「シールドで守りを補い、与ダメージバフで攻めを加速する、攻守両面を整えるサポート役」のキャラクター。

期間中、SSR「桃園める」【隣歩む想い】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■属性ピックアップガチャ「キュート」開催！

新たなピックアップガチャ、属性ピックアップガチャ「キュート」を開催中。期間中、ピックアップされたキュート属性の生徒の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。

開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認しよう。

■ピックアップログインボーナスSSR「桃園める」【隣歩む想い】開催！

SSR「桃園める」【隣歩む想い】の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年10月20日4時59分まで。

■サークル制圧戦開催！

ゲーム内コンテンツ、サークル制圧戦が開催中。サークルメンバーと完全制圧を目指し、無償ジェムやノーマルライセンス・サークルポイントなどの豪華報酬をゲットしよう。

前半の開催期間は、2026年10月16日4時59分まで。後半の開催期間は、10月11日17時～10月16日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）

配信日：

PC版：配信中（2025年9月3日）

Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

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