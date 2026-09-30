合同会社EXNOAとKMSは9月30日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）で配信中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、SSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】／SSR「コトハ」【世界への反逆者】の復刻CHARACTERピックアップガチャとエピソードガイドログインボーナスを開催。

開催期間は、復刻ピックアップガチャが2026年10月13日4時59分まで。ログインボーナスは10月6日4時59分までだ。

■復刻 CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」開催！

復刻 CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」を開催中。SSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】は、「状態異常の相手に畳みかける！単体特化型、大ダメージをもたらす超強力物理アタッカー」なキャラクターだ。

期間中、SSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2026年10月13日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■復刻 CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」開催！

復刻 CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」を開催中。SSR「コトハ」【世界への反逆者】は、「『憤怒』を重ねてアクティブスキルを強化！食いしばり・回復を持ち、継戦能力に優れた物理アタッカー」のキャラクター。

期間中、SSR「コトハ」【世界への反逆者】の排出率がアップしているので、この機会にゲットしよう。開催期間は、2026年10月13日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認しよう。

■新イベント「あなたの隣を歩けたら」予告

新イベント「あなたの隣を歩けたら」を10月6日メンテナンス後から開始する。あわせて9月29日よりイベントPVを先行公開しているので、ぜひともチェックしよう。

■エピソードガイドログインボーナスを開催！

追憶ノートで過去に開催したイベントシナリオを読んでみよう。期間中、毎日ログインで追憶ノートやURメモリーなどの豪華ゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年10月13日4時59分まで。

■200万人突破ログインボーナス 開催中！

プレイヤー数200万人突破を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインでSSR確定ガチャチケット・ピックアップガチャチケットなどの豪華ゲーム内アイテムをGETできる。開催期間は、2026年10月6日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）

配信日：

PC版：配信中（2025年9月3日）

Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

©Muv-Luv: The Answer ©2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.