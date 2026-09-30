エピソードガイドログインボーナスも開催中！
『マブガル』にてSSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】／SSR「コトハ」【世界への反逆者】が復刻して登場！
合同会社EXNOAとKMSは9月30日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）で配信中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、SSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】／SSR「コトハ」【世界への反逆者】の復刻CHARACTERピックアップガチャとエピソードガイドログインボーナスを開催。
開催期間は、復刻ピックアップガチャが2026年10月13日4時59分まで。ログインボーナスは10月6日4時59分までだ。
■復刻 CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」開催！
復刻 CHARACTERピックアップガチャ「桃園める」を開催中。SSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】は、「状態異常の相手に畳みかける！単体特化型、大ダメージをもたらす超強力物理アタッカー」なキャラクターだ。
期間中、SSR「桃園める」【蒼き穹舞うフラットスピン】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2026年10月13日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。
■復刻 CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」開催！
復刻 CHARACTERピックアップガチャ「コトハ」を開催中。SSR「コトハ」【世界への反逆者】は、「『憤怒』を重ねてアクティブスキルを強化！食いしばり・回復を持ち、継戦能力に優れた物理アタッカー」のキャラクター。
期間中、SSR「コトハ」【世界への反逆者】の排出率がアップしているので、この機会にゲットしよう。開催期間は、2026年10月13日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認しよう。
■新イベント「あなたの隣を歩けたら」予告
新イベント「あなたの隣を歩けたら」を10月6日メンテナンス後から開始する。あわせて9月29日よりイベントPVを先行公開しているので、ぜひともチェックしよう。
◤第1部エピローグ 予告◢— マブラヴ ガールズガーデン【公式】 (@Muvluv_GG) September 29, 2026
イザナミとの戦いが終わり、ようやく静かな時間が戻ってきた――
平和が戻り、考える余裕ができた。
だからこそ今一度自分を見直すようになった。
そして、この学園に居続けるのは正しいことなんだろうかって。
▼開始日
2026/10/06(火) メンテナンス実施後#マブガルpic.twitter.com/K72u6eRZce
■エピソードガイドログインボーナスを開催！
追憶ノートで過去に開催したイベントシナリオを読んでみよう。期間中、毎日ログインで追憶ノートやURメモリーなどの豪華ゲーム内アイテムをゲットできる。開催期間は、2026年10月13日4時59分まで。
■200万人突破ログインボーナス 開催中！
プレイヤー数200万人突破を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインでSSR確定ガチャチケット・ピックアップガチャチケットなどの豪華ゲーム内アイテムをGETできる。開催期間は、2026年10月6日4時59分まで。
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン
ジャンル：フルオート放置系RPG
配信／開発：合同会社EXNOA／KMS
プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）
配信日：
PC版：配信中（2025年9月3日）
Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
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