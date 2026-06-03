合同会社EXNOAとKMSは、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）向けマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、『マブラヴ オルタネイティブ トータル・イクリプス』とのコラボレーションイベント「The Manor's Favor」を開催。開催期間は、2026年6月16日4時59分まで。

また、『マブラヴ オルタネイティブ トータル・イクリプス』より、新SSR「篁 唯依」が登場している。

■コラボイベント【The Manor's Favor】前半開始！

新イベント「The Manor's Favor」前半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2026年6月6月16日4時59分まで。

▼あらすじ

メイズ内で重力異常反応を追う指揮官たち。

その先で見慣れぬMG複数機と遭遇する。

リーダーらしき人物は篁 唯依中尉と名乗り――。

■LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「篁 唯依」開催！

LIMITED CHARACTERピックアップガチャ「篁 唯依」を開催中。SSR「篁 唯依」【譜代武家・篁家次期当主】は、「所持するスキルはすべて攻撃スキル、徹底的にダメージを狙う！単体特化型、超攻撃的物理アタッカー」なキャラクター。

期間中、SSR「篁 唯依」【譜代武家・篁家次期当主】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。開催期間は、2026年6月16日4時59分まで。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。

■ピックアップログインボーナス「篁 唯依【譜代武家・篁家次期当主】」開催！

SSR「篁 唯依」の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2026年6月16日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）

配信日：

PC版：配信中（2025年9月3日）

Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

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