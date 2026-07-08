合同会社EXNOAとKMSは7月8日、PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）にてサービス中のマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）について、新章解放イベント【天鎖封祀（オラクル・ゼロ）】後半を開始し、新SSR「エレーナ・パステルコワ」が登場したと発表。

■NEW CHARACTERピックアップガチャ「エレーナ・パステルコワ」開催！

NEW CHARACTERピックアップガチャ「エレーナ・パステルコワ」を開催中。SSR「エレーナ・パステルコワ」【心色見つめるムードメーカー】は、「身を削り味方のHPを大回復！ 味方の活躍を陰から支えるサポート役」のキャラクター。

期間中、SSR「エレーナ・パステルコワ」【心色見つめるムードメーカー】の排出率がアップしているので、ぜひこの機会にゲットしよう。詳しくはゲーム内お知らせを確認してほしい。開催期間は、2026年7月21日4時59分まで。

■新章解放イベント【天鎖封祀（オラクル・ゼロ）】後半開始！

新イベント「天鎖封祀（オラクル・ゼロ）」後半が開催。ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をゲットしよう。開催期間は、2026年7月14日4時59分まで。

▼あらすじ

少女たちは帰還し、新たな仲間も加えて指揮官のもとに集う。

向かう先は、イザナミのメインサーバーがある「セレノシア島」。

学園生徒たちの反撃が始まる――。

■ピックアップログインボーナスSSR「エレーナ・パステルコワ」【心色見つめるムードメーカー】開催！

SSR「エレーナ・パステルコワ」【心色見つめるムードメーカー】の追加を記念したログインボーナスが開催中。期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをゲットしよう。開催期間は、2026年7月21日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン

ジャンル：フルオート放置系RPG

配信／開発：合同会社EXNOA／KMS

プラットフォーム：PC（ブラウザ／DMM GAME PLAYER）／Android（DMM GAMES STORE）／iOS（DMM GAMES STORE）

配信日：

PC版：配信中（2025年9月3日）

Android／iOS版：配信中（2026年3月3日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

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