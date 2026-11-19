『マブガル』の限定メモリーがもらえるシリアルコード付き！
10％オフセールを実施中！『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』が本日リリース
DESK GARDEN PROJECTは11月19日、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」より作業支援×コミュニケーションADV『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』を配信。ダウンロード専売で、価格は1800円だ。
『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』は、仕事、勉強、創作活動などの日々の作業を、アニメ調の3Dキャラクターと一緒に進める作業支援アドベンチャー。プレイヤーと時間をともにするのは、『マブラヴ ガールズガーデン』に登場する桃園める（CV：藤崎紗矢香さん）だ。
ポモドーロタイマーの稼働時間に応じて作業レベルが上がり、めるとのストーリーや特別なASMR、背景、環境音、カスタマイズ要素などが順次解放されていく。ポモドーロタイマー、ToDo管理、スケジュール管理に加え、BGMや環境音、背景の変更、外部音楽の再生、ウィンドウサイズの変更、最前面表示など、PCでの作業を支える機能を搭載している。
販売URL：https://dlsoft.dmm.com/detail/desk_h7wtakr5/
PV：https://www.youtube.com/watch?v=b1RPLMRq-e4
『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』10％オフセール！
『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』DMM GAMES版は現在「10％オフセール」を実施中。お得にゲットできるこの機会に、ぜひ購入してみてはいかがだろうか。セール期間は、2026年12月31日23時59分まで。
※セール期間は変更になる可能性がございます。
限定メモリー「穏やかな日々」が入手できるシリアルコードがもらえる！
『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』を購入すると、オンラインゲーム『マブラヴ ガールズガーデン』内で使用可能な限定メモリー「穏やかな日々」が入手できるシリアルコードを配布。シリアルコードで入手できる本特典は、限定イラストを使用し、通常のエピソードに代わってASMR仕様のエピソードを楽しめる特別版となっている。
※シリアルコードは、購入時にDMMアカウントに登録いただいているメールアドレス宛に送付されます。
※シリアルコードの利用方法、利用条件および有効期限は、マブラヴ ガールズガーデン公式Xをご確認ください。
マブラヴ ガールズガーデン公式X：https://x.com/Muvluv_GG
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days
ジャンル：作業支援×コミュニケーションADV
配信：DESK GARDEN PROJECT
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
対応OS：Windows10／11
配信日：発売中（2026年11月19日）
価格：1800円（ダウンロード版）
販売区分：全年齢対象
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