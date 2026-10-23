合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月23日、DESK GARDEN PROJECTから発売となる、作業支援×コミュニケーションADV『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』の予約受付を開始。発売日は2026年11月19日、価格は1800円だ。12月31日23時59分まで10％オフ（1620円）で購入できるセールを実施中なので、お見逃しなく。

『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』は、仕事、勉強、創作活動などの日々の作業を、アニメ調の3Dキャラクターと一緒に進める作業支援アドベンチャー。プレイヤーと時間をともにするのは、『マブラヴ ガールズガーデン』に登場する桃園める（CV：藤崎紗矢香さん）。

ポモドーロタイマーの稼働時間に応じて作業レベルが上がり、めるとのストーリーや特別なASMR、背景、環境音、カスタマイズ要素などが順次解放される。ポモドーロタイマー、ToDo管理、スケジュール管理に加え、BGMや環境音、背景の変更、外部音楽の再生、ウィンドウサイズの変更、最前面表示など、PCでの作業を支える機能を搭載している。

▼予約はこちら

https://dlsoft.dmm.com/detail/desk_h7wtakr5/

YouTubeにて本作初のPVを公開中。ゲームの雰囲気をはじめ、ポモドーロタイマーやToDo管理、BGM・環境音、作業時間に応じて解放されるストーリーなどを紹介しているので、あわせてチェックしよう。

▼PVはこちら

https://www.youtube.com/watch?v=b1RPLMRq-e4

限定メモリー「穏やかな日々」が入手できるシリアルコードがもらえる！

『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』を予約・購入すると、オンラインゲーム『マブラヴ ガールズガーデン』内で使用可能な限定メモリー「穏やかな日々」が入手できるシリアルコードを配布。

シリアルコードで入手できる本特典は、限定イラストを使用し、通常のエピソードに代わってASMR仕様のエピソードを楽しめる特別版となっている。

※シリアルコードは、予約・購入時にDMMアカウントに登録いただいているメールアドレス宛に送付されます。

※シリアルコードの利用方法、利用条件および有効期限は、マブラヴ ガールズガーデン公式Xをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days

ジャンル：作業支援×コミュニケーションADV

配信：DESK GARDEN PROJECT

プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）

対応OS：Windows10／11

配信日：2026年11月19日予定

価格：1800円

販売区分：全年齢対象

©Muv-Luv: The Answer