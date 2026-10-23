デスクトップ上で“桃園める”と一緒に過ごせる！
作業支援×コミュニケーションADV『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』がDMM GAMESで予約受付開始！
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは10月23日、DESK GARDEN PROJECTから発売となる、作業支援×コミュニケーションADV『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』の予約受付を開始。発売日は2026年11月19日、価格は1800円だ。12月31日23時59分まで10％オフ（1620円）で購入できるセールを実施中なので、お見逃しなく。
『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』は、仕事、勉強、創作活動などの日々の作業を、アニメ調の3Dキャラクターと一緒に進める作業支援アドベンチャー。プレイヤーと時間をともにするのは、『マブラヴ ガールズガーデン』に登場する桃園める（CV：藤崎紗矢香さん）。
ポモドーロタイマーの稼働時間に応じて作業レベルが上がり、めるとのストーリーや特別なASMR、背景、環境音、カスタマイズ要素などが順次解放される。ポモドーロタイマー、ToDo管理、スケジュール管理に加え、BGMや環境音、背景の変更、外部音楽の再生、ウィンドウサイズの変更、最前面表示など、PCでの作業を支える機能を搭載している。
▼予約はこちら
https://dlsoft.dmm.com/detail/desk_h7wtakr5/
YouTubeにて本作初のPVを公開中。ゲームの雰囲気をはじめ、ポモドーロタイマーやToDo管理、BGM・環境音、作業時間に応じて解放されるストーリーなどを紹介しているので、あわせてチェックしよう。
▼PVはこちら
https://www.youtube.com/watch?v=b1RPLMRq-e4
限定メモリー「穏やかな日々」が入手できるシリアルコードがもらえる！
『マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days』を予約・購入すると、オンラインゲーム『マブラヴ ガールズガーデン』内で使用可能な限定メモリー「穏やかな日々」が入手できるシリアルコードを配布。
シリアルコードで入手できる本特典は、限定イラストを使用し、通常のエピソードに代わってASMR仕様のエピソードを楽しめる特別版となっている。
※シリアルコードは、予約・購入時にDMMアカウントに登録いただいているメールアドレス宛に送付されます。
※シリアルコードの利用方法、利用条件および有効期限は、マブラヴ ガールズガーデン公式Xをご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：マブラヴ ガールズガーデン Mellow Days
ジャンル：作業支援×コミュニケーションADV
配信：DESK GARDEN PROJECT
プラットフォーム：PC（DMM GAMES／Steam）
対応OS：Windows10／11
配信日：2026年11月19日予定
価格：1800円
販売区分：全年齢対象
©Muv-Luv: The Answer
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります