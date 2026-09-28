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今週のアスキーニュースまとめ「週末NEWS」／2026年版 第31回

2026年10月2日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（9/26～10/2ぶん）

2026年09月28日 07時00分更新

文● ASCII

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　この1週間で話題になったIT業界／デジタル新製品をふりかえる生放送『今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5』。

　雑談多めの“ゆるふわ感”がこの番組の魅力でもあります。
　YouTubeページではコメントでのリアルタイム参加も可能。ぜひ、一緒にデジタルニュースを楽しみましょう！

▽放送情報

放送日：　2026年10月2日（金）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（9/26～10/2ぶん）

▽出演者
オカモト（ASCII.jp副編集長）
つばさ（@tsubasa_desu
ムラリン

【お知らせ】
　「今週のASCII.jp注目ニュース ベスト5」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
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