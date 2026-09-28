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2026年9月29日（火）20時から生放送

秋のガジェット物欲に火をつけろ！　マジで欲しいモノを熱弁するプレゼンバトル生放送【ガジェット助成金プレゼント】

2026年09月28日 14時00分更新

文● ASCII

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　日ごとに秋らしさが増す今日このごろ。涼やかな秋風をよそに、夏枯れを越えたみなさんの物欲は刺激されるばかりではないでしょうか？

　そんなみなさんに向けて、ASCII編集部が「この秋にマジで欲しいガジェット」を大公開する生放送を全3回にわたって配信します！

　第2回は“周辺機器・防災グッズ編”。PC周りの環境刷新や防災グッズの見直しにぴったりなこの季節、編集部のメンバーが「本当に欲しい！」と物欲を刺激されたガジェットをプレゼンしちゃいます！

　さらに、番組ではガジェットお買い物応援企画 「アスキー ガジェット助成金」を開催！　Amazonギフトカードを抽選でプレゼントしちゃいます。

　みなさんの物欲に火をつけられるよう、アスキーは全力でガジェットを推しまくります！

▽放送情報

放送日：　2026年9月29日（火）
時間　：　20:00～ 放送予定
番組　：　 秋のガジェット物欲はもう始まっている！プライム感謝祭で欲しいのはコレだ！！～周辺機器・防災グッズ編～【大好評！ガジェット助成金プレゼント企画あり】

▽出演

つばさ（メインMC）
ムラリン（アスキー編集部）
南田（アスキー編集部）
古谷柚里花（新人営業／進行アシスタント）

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