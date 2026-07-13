連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第241回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 7月4日～7月10日
IT技術者の約半数が「AIの進化で転職を意識」／これから起きるのは「SaaSの死ではなく変容」／バックアップ市場は堅調に成長、ほか
2026年07月13日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2026年7月4日～7月10日）は、エージェント型AI（エージェンティックAI）が引き起こすSaaS市場の再編、AIの進化に影響を受けるITエンジニアの転職／仕事意識の実情、国内バックアップ市場の堅調な成長の背景、10年間ですそ野を広げたコワーキングスペースの利用者像についてのデータを紹介します。
[AIエージェント][SaaS] エージェント型AIがもたらすのは「SaaSの死ではなく変容」、2030年までにライセンスモデルの破壊が始まる（ガートナージャパン、7月8日）
・エージェント型AIにより、2030年までに企業SaaS支出の約2割が影響を受ける
・AIがユーザー操作を肩代わりするため、ユーザー数増加の期待が低下
・ただし、ERPなど信頼性が求められるシステムのAI完全置き換えは「非現実的」
エージェント型AI（エージェンティックAI）が業務ソフトウェアの収益モデルに大きな“破壊”をもたらし、2030年までには最大2340億ドルの支出（SaaS支出全体の約20％）が影響を受けるという予測。ベンダー側の変化もすでに始まっており、ソフトウェアの構築／利用方法や価格設定などが再定義され、SaaS市場の再編が進むとの見通しを示している。
⇒ 「SaaSの死／終焉（Saaspocalypse）」という言葉がささやかれるようになってから2年ほど。AIエージェントが中心的な“ユーザー”となる時代に備えて、ライセンスモデルを変更するSaaSベンダーも見られます。ガートナーでは「SaaSの終焉というよりも変容」が進むと見ており、横断的なエージェント型プラットフォームを提供する新規ベンダーがSaaS市場に参入することで、既存ベンダーのシェアを奪うことになると予測しています。
[キャリア] ITエンジニアの約半数がAIの影響で転職を意識、強化したいスキルは「要件定義・上流工程」（レバテック、7月7日）
・AIの普及／進展を受けて、転職を意識したITエンジニアは約半数
・20代ではおよそ3人に1人が「実際に転職した」「転職活動中・検討中」
・強化したいスキルは「要件定義・上流工程」「システム設計・アーキテクチャ設計」が上位
ITエンジニア572名を対象に、AI時代におけるキャリア意識・実態を調べた。AIの普及／進展を受けて、「実際に転職した」（5.6％）、「転職活動中・検討中」（17.3％）、「転職を考えたことはあるが行動していない」（26.6％）と、合計49.5％の回答者が転職を意識していた。年代別では、20代で「実際に転職した」「転職活動中・検討中」が合計36.8％に達している。転職を意識した背景は「AIによる業務代替リスクを感じた」（29.0％）、「より上流工程や高度なスキルを身につける必要性を感じた」（25.8％）など。コーディングや実装の領域がAIにより自動化されていく中で、エンジニアが市場価値を高める手段として、上流工程／設計／AI品質管理へのシフトを志向していることが鮮明になった。
⇒ 「ITエンジニアの仕事はAIに代替されると思うか」という問いには、37.7％が「そう思う」、27.8％が「そう思わない」と回答しています。代替されないと思う理由としては「AIでは代替できない業務が残ると思う」（63.5％）がトップで、顧客理解や上流工程のスキル取得への動きを裏付けています。
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