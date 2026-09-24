【本日】ジョナサン、お酒4種が半額！ グラスワイン121円、生ビール301円って安っ

ファミリーレストランの「ジョナサン」は、本日9月24日から10月7日までの14日間、アルコールやおつまみがお得になるクーポンキャンペーン「乾杯ジョナサンフェス」を開催します。
生ビール301円！ グラスワインは121円
期間中は、対象のアルコール4種が、クーポン利用で通常価格の半額になります。
クーポンは、すかいらーくアプリ、ジョナサン公式X、すかいらーく公式Instagramで配信されます。
■対象アルコール
・サントリー ザ・プレミアム・モルツ 生ジョッキ 605円→301円
・デカンタワイン（赤・白／250ml） 418円→209円
・サントリー角ハイボール 384円→191円
・グラスワイン（赤・白） 242円→121円
9月24日～10月7日の期間は、クーポンを10時30分から終日利用でき、対象商品であれば何杯注文しても半額になります。
おつまみなど7品が110円引き
さらに、お酒と一緒に楽しめるメニューなど7種も、クーポン利用で110円引きになります。
■対象メニュー
・ちいさなローストビーフごはん 494円→384円
・メキシカンピラフ 549円→439円
・サーモンマリネ 439円→329円
・オクラのオーブン焼き 373円→263円
・若鶏のから揚げ 373円→263円
・フライドポテト 329円→219円
・無限カリポリーノ（ベーコン＆ガーリック味） 219円→109円
2週間もずっと半額
キャンペーンは10月7日まで。2週間実施され、対象のアルコール4種はずっと半額で利用できます。なにげお得すぎ！
クーポンの提示が条件になりますが、これは利用しない手はない！
※記事中の価格は税込み
※一部店舗では販売の有無、価格が異なる場合があります
※22時以降は深夜料金10％が加算されます
・開始日：2026年9月24日
・終了日：2026年10月7日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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