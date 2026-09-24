【本日】ジョナサン、お酒4種が半額！ グラスワイン121円、生ビール301円って安っ

ファミリーレストランの「ジョナサン」は、本日9月24日から10月7日までの14日間、アルコールやおつまみがお得になるクーポンキャンペーン「乾杯ジョナサンフェス」を開催します。

生ビール301円！ グラスワインは121円

期間中は、対象のアルコール4種が、クーポン利用で通常価格の半額になります。

クーポンは、すかいらーくアプリ、ジョナサン公式X、すかいらーく公式Instagramで配信されます。



■対象アルコール

・サントリー ザ・プレミアム・モルツ 生ジョッキ 605円→301円

・デカンタワイン（赤・白／250ml） 418円→209円

・サントリー角ハイボール 384円→191円

・グラスワイン（赤・白） 242円→121円

9月24日～10月7日の期間は、クーポンを10時30分から終日利用でき、対象商品であれば何杯注文しても半額になります。

おつまみなど7品が110円引き

さらに、お酒と一緒に楽しめるメニューなど7種も、クーポン利用で110円引きになります。

■対象メニュー

・ちいさなローストビーフごはん 494円→384円

・メキシカンピラフ 549円→439円

・サーモンマリネ 439円→329円

・オクラのオーブン焼き 373円→263円

・若鶏のから揚げ 373円→263円

・フライドポテト 329円→219円

・無限カリポリーノ（ベーコン＆ガーリック味） 219円→109円

2週間もずっと半額

キャンペーンは10月7日まで。2週間実施され、対象のアルコール4種はずっと半額で利用できます。なにげお得すぎ！

クーポンの提示が条件になりますが、これは利用しない手はない！

※記事中の価格は税込み

※一部店舗では販売の有無、価格が異なる場合があります

※22時以降は深夜料金10％が加算されます



・開始日：2026年9月24日

・終了日：2026年10月7日

※記事中の価格は税込み

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