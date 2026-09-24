【2日間限定】ステーキが50％増量！ 「肉の日」で値段そのまま1.5倍

「ステーキのあさくま」は、9月26日・27日の2日間、「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。
2日間限定、ステーキが50％増量！
あさくまの「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日に開催している、対象のステーキを通常価格のまま50％増量して提供する企画です。
これまでは「サーロインステーキ」のみが対象でしたが、今回から「テンダーロインステーキ」「ランプステーキ」が加わり、3種類から選べるようになりました。
●サーロインステーキ（サラダバー付）
100g→150g 2970円
200g→300g 4345円
300g→450g 5335円
●テンダーロインステーキ（サラダバー付）
100g→150g 3520円
200g→300g 5445円
300g→450g 6985円
●ランプステーキ（サラダバー付）
100g→150g 2420円
200g→300g 3520円
300g→450g 4345円
例えばランプステーキなら、通常200gの価格3520円のまま300gに。対象となる3種類すべてで、100g→150g、200g→300g、300g→450gと50％増量されます。
通常店舗では、いずれもサラダバー付き。サラダのほか、ライス、牛すじカレー、コーンスープ、デザートなども楽しめます。
サラダバー別店舗では1650円から
一部14店舗では、肉の日メニューとサラダバーを別々に提供します。
こちらでもステーキは通常サイズから50％増量され、150gの場合、サーロイン2200円、テンダーロイン2750円、ランプステーキ1650円で提供します。サラダバーを付ける場合は別途770円かかります。
なお、西梅田ハービスプラザ店、中部国際空港店など、一部店舗ではメニュー内容や価格が異なります。
ランプがお手軽でねらいめ！
今回はサーロインだけではなく、やわらかなテンダーロイン、赤身を楽しめるランプまで50％増量の対象に。特にランプステーキは他の2種に比べて価格がお手頃なので注目です。
好きな部位を選びながら、いつもよりたっぷりステーキを楽しめちゃいます。開催は9月26日・27日限定。お忘れなきように！
・開始日：2026年9月26日
・終了日：2026年9月27日
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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