【2日間限定】ステーキが50％増量！ 「肉の日」で値段そのまま1.5倍

「ステーキのあさくま」は、9月26日・27日の2日間、「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。

2日間限定、ステーキが50％増量！

あさくまの「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日に開催している、対象のステーキを通常価格のまま50％増量して提供する企画です。

これまでは「サーロインステーキ」のみが対象でしたが、今回から「テンダーロインステーキ」「ランプステーキ」が加わり、3種類から選べるようになりました。

●サーロインステーキ（サラダバー付）

100g→150g 2970円

200g→300g 4345円

300g→450g 5335円

●テンダーロインステーキ（サラダバー付）

100g→150g 3520円

200g→300g 5445円

300g→450g 6985円

●ランプステーキ（サラダバー付）

100g→150g 2420円

200g→300g 3520円

300g→450g 4345円

例えばランプステーキなら、通常200gの価格3520円のまま300gに。対象となる3種類すべてで、100g→150g、200g→300g、300g→450gと50％増量されます。

通常店舗では、いずれもサラダバー付き。サラダのほか、ライス、牛すじカレー、コーンスープ、デザートなども楽しめます。

サラダバー別店舗では1650円から

一部14店舗では、肉の日メニューとサラダバーを別々に提供します。

こちらでもステーキは通常サイズから50％増量され、150gの場合、サーロイン2200円、テンダーロイン2750円、ランプステーキ1650円で提供します。サラダバーを付ける場合は別途770円かかります。

なお、西梅田ハービスプラザ店、中部国際空港店など、一部店舗ではメニュー内容や価格が異なります。

ランプがお手軽でねらいめ！

今回はサーロインだけではなく、やわらかなテンダーロイン、赤身を楽しめるランプまで50％増量の対象に。特にランプステーキは他の2種に比べて価格がお手頃なので注目です。

好きな部位を選びながら、いつもよりたっぷりステーキを楽しめちゃいます。開催は9月26日・27日限定。お忘れなきように！



・開始日：2026年9月26日

・終了日：2026年9月27日

※記事中の価格は税込み

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