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あさくまで9月26日・27日開催

【2日間限定】ステーキが50％増量！ 「肉の日」で値段そのまま1.5倍

2026年09月24日 10時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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ステーキが値段そのままで1.5倍！

　「ステーキのあさくま」は、9月26日・27日の2日間、「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。

2日間限定、ステーキが50％増量！

　あさくまの「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日に開催している、対象のステーキを通常価格のまま50％増量して提供する企画です。

　これまでは「サーロインステーキ」のみが対象でしたが、今回から「テンダーロインステーキ」「ランプステーキ」が加わり、3種類から選べるようになりました。

通常店舗の価格

●サーロインステーキ（サラダバー付）
100g→150g　2970円
200g→300g　4345円
300g→450g　5335円

●テンダーロインステーキ（サラダバー付）
100g→150g　3520円
200g→300g　5445円
300g→450g　6985円

●ランプステーキ（サラダバー付）
100g→150g　2420円
200g→300g　3520円
300g→450g　4345円

　例えばランプステーキなら、通常200gの価格3520円のまま300gに。対象となる3種類すべてで、100g→150g、200g→300g、300g→450gと50％増量されます。

ライスやサラダも好きなだけ楽しめる

　通常店舗では、いずれもサラダバー付き。サラダのほか、ライス、牛すじカレー、コーンスープ、デザートなども楽しめます。

サラダバー別店舗では1650円から

　一部14店舗では、肉の日メニューとサラダバーを別々に提供します。

サラダバー別店舗（14店舗）の価格：一宮浅野店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、浜松本郷店、浜松インター店、浜松船越店、磐田店、袋井店、藤枝店、宮竹店、長後店、越谷店、牛久店

　こちらでもステーキは通常サイズから50％増量され、150gの場合、サーロイン2200円、テンダーロイン2750円、ランプステーキ1650円で提供します。サラダバーを付ける場合は別途770円かかります。

　なお、西梅田ハービスプラザ店、中部国際空港店など、一部店舗ではメニュー内容や価格が異なります。

ランプがお手軽でねらいめ！

　今回はサーロインだけではなく、やわらかなテンダーロイン、赤身を楽しめるランプまで50％増量の対象に。特にランプステーキは他の2種に比べて価格がお手頃なので注目です。

　好きな部位を選びながら、いつもよりたっぷりステーキを楽しめちゃいます。開催は9月26日・27日限定。お忘れなきように！

・開始日：2026年9月26日
・終了日：2026年9月27日

※記事中の価格は税込み

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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