ゲーミング部屋をキラキラに！ Pixioのカラフルモニターで自分だけの空間を作ろう【TGS2026特集】

ゲーミング環境だって“かわいく”したい！

Pixioブースは部屋ごと映える

Pixioブースで目を引いたのは、単にゲーミングモニターを並べるのではなく、「ゲームを遊ぶ部屋そのものをデコレーションする」という提案。デスク周りをキラキラと彩り、自分だけのゲーム空間を作れる展示となっていた。

なかでも印象的なのが、豊富なカラーバリエーションを用意したゲーミングモニター。ゲーミングデバイスというとブラック系の製品が多いイメージだが、Pixioでは部屋の雰囲気や好みに合わせて色を選べる。デスクに置くだけでも、空間全体がパッと明るくなりそうだ。

お気に入りのカラーでモニターや周辺をそろえれば、ゲームをしていない時間でも眺めていたくなるデスクが完成するかも。「性能だけじゃなく見た目にもこだわりたい！」という人には、部屋作りのヒントがたっぷり詰まったブースだった。

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