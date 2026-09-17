東京ゲームショウ2026レポート 第34回
ゲーミング部屋をキラキラに！ Pixioのカラフルモニターで自分だけの空間を作ろう【TGS2026特集】
2026年09月17日 15時40分更新
ゲーミング環境だって“かわいく”したい！
Pixioブースは部屋ごと映える
Pixioブースで目を引いたのは、単にゲーミングモニターを並べるのではなく、「ゲームを遊ぶ部屋そのものをデコレーションする」という提案。デスク周りをキラキラと彩り、自分だけのゲーム空間を作れる展示となっていた。
なかでも印象的なのが、豊富なカラーバリエーションを用意したゲーミングモニター。ゲーミングデバイスというとブラック系の製品が多いイメージだが、Pixioでは部屋の雰囲気や好みに合わせて色を選べる。デスクに置くだけでも、空間全体がパッと明るくなりそうだ。
お気に入りのカラーでモニターや周辺をそろえれば、ゲームをしていない時間でも眺めていたくなるデスクが完成するかも。「性能だけじゃなく見た目にもこだわりたい！」という人には、部屋作りのヒントがたっぷり詰まったブースだった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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