東京ゲームショウ2026レポート 第60回
まるでアイスバー!? Switch 2をかわいく守るケースに注目【TGS2026特集】
2026年09月18日 11時25分更新
思わず二度見！ アイスバーみたいなSwitch 2ケース
東京ゲームショウ2026のSHENZHEN TOMTOC TECHNOLOGYブースで目を引いたのが、Nintendo Switch 2向けのケース。淡いカラーリングと独特のデザインは、まるでアイスバーのようで、ゲーム機用ケースとは思えないほどポップな仕上がりだ。
SHENZHEN TOMTOC TECHNOLOGYは、デジタル機器向けアクセサリーブランド「tomtoc」を展開する企業。tomtocは2016年にスタートし、ノートPCやタブレット、ゲーム機などを持ち運ぶためのバッグやケースを中心に、保護性能とデザイン性を両立した製品を展開している。2025年時点では120以上の国と地域で製品を販売するという。
かわいいだけじゃない、落下時の衝撃にも配慮
展示されていたNintendo Switch 2向けケースでは、ボタン周辺にスペースを設けた構造もポイント。スタッフによると、落とした際などにボタンへ直接衝撃が加わりにくくする狙いがあるという。
なかでも「FROZ Edition」は、アイスクリームのカラーや溶け始める瞬間から着想を得たというデザイン。見た瞬間に「かわいい！」と思わせつつ、中身はしっかりゲーム機を守る実用品というギャップが面白い。
Nintendo Switch 2を外へ持ち出す機会が多い人はもちろん、「せっかくならケースの見た目にもこだわりたい」という人にも刺さりそうな展示だった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第73回
トピックスゲームショウで、人気すぎてもう完売してしまったアイテム「BlocPad」【TGS2026特集】
-
第72回
トピックスMOZAがついにPS5へ！ PlayStation公式ライセンスのハンコンを試せる【TGS2026特集】
-
第71回
トピックス『にゃんたじあ！』コラボのキーボードが、あまりにも、にゃんたじあ！ですわ……【TGS2026特集】
-
第70回
トピックス変態ガジェットきたー！ 指一本一本で操る“メカメカしい左手デバイス”【TGS2026特集】
-
第69回
トピックス「壱百満天原サロメ」のコラボキーボードがすごくいい仕上がりです【TGS2026特集】
-
第68回
トピックスこれ本当にキーボード!? アートすぎるデザイン、さらには“キャラ入りの石”に二度見
-
第67回
トピックスふもっふのおみせのブースには、良質なゲーミングデバイスが勢揃い！【TGS2026特集】
-
第66回
sponsoredゲーム性能と日常での快適さを両立、マウスコンピューターがモバイル向けCPU搭載で可能にした「静かなゲーミングPC」
-
第65回
トピックス『APEX 6』コラボのゲームパッド、おしゃれだわ〜。欲しいぞ〜！【TGS2026特集】
-
第64回
トピックスグッと押すとキーボードが沈む!? “中身までカッコいい”カスタム機構に注目【TGS2026特集】
-
第63回
トピックスすごくかっこいいゲーミングチェアがあると思ったら、アユートだった【TGS2026特集】
- この連載の一覧へ