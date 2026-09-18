まるでアイスバー!? Switch 2をかわいく守るケースに注目【TGS2026特集】

思わず二度見！ アイスバーみたいなSwitch 2ケース

東京ゲームショウ2026のSHENZHEN TOMTOC TECHNOLOGYブースで目を引いたのが、Nintendo Switch 2向けのケース。淡いカラーリングと独特のデザインは、まるでアイスバーのようで、ゲーム機用ケースとは思えないほどポップな仕上がりだ。

SHENZHEN TOMTOC TECHNOLOGYは、デジタル機器向けアクセサリーブランド「tomtoc」を展開する企業。tomtocは2016年にスタートし、ノートPCやタブレット、ゲーム機などを持ち運ぶためのバッグやケースを中心に、保護性能とデザイン性を両立した製品を展開している。2025年時点では120以上の国と地域で製品を販売するという。

かわいいだけじゃない、落下時の衝撃にも配慮

展示されていたNintendo Switch 2向けケースでは、ボタン周辺にスペースを設けた構造もポイント。スタッフによると、落とした際などにボタンへ直接衝撃が加わりにくくする狙いがあるという。

なかでも「FROZ Edition」は、アイスクリームのカラーや溶け始める瞬間から着想を得たというデザイン。見た瞬間に「かわいい！」と思わせつつ、中身はしっかりゲーム機を守る実用品というギャップが面白い。

Nintendo Switch 2を外へ持ち出す機会が多い人はもちろん、「せっかくならケースの見た目にもこだわりたい」という人にも刺さりそうな展示だった。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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