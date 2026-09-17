推しのVTuberが目の前に!? MRで“同じ空間にいる感覚”を体験【TGS2026特集】

推しのVTuberが目の前に!? MRで“同じ空間にいる感覚”を体験

PocketRealのブースでは、VTuberのアバターを現実空間に重ねて表示できるMRアプリを展示。専用デバイスを通して見ると、普段は配信画面の中にいるキャラクターが、まるで自分の目の前に立っているような感覚で楽しめる。

画面越しに眺めるのとは違い、現実の空間にアバターが存在しているように見えるのが大きなポイント。距離感や大きさも感じられるため、「推しが本当にそこにいる」ような没入感を味わえる。

ブースでは実際にMR体験も可能。VTuber文化とMR技術が組み合わさることで、配信を見るだけだった楽しみ方が、より“会いに行く”感覚へ近づいているのが面白い。

推しと同じ空間を共有する――そんなちょっと未来っぽい体験を、ひと足先に味わえるブースだった。

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