東京ゲームショウ2026レポート 第50回
推しのVTuberが目の前に!? MRで“同じ空間にいる感覚”を体験【TGS2026特集】
2026年09月17日 17時20分更新
推しのVTuberが目の前に!? MRで“同じ空間にいる感覚”を体験
PocketRealのブースでは、VTuberのアバターを現実空間に重ねて表示できるMRアプリを展示。専用デバイスを通して見ると、普段は配信画面の中にいるキャラクターが、まるで自分の目の前に立っているような感覚で楽しめる。
画面越しに眺めるのとは違い、現実の空間にアバターが存在しているように見えるのが大きなポイント。距離感や大きさも感じられるため、「推しが本当にそこにいる」ような没入感を味わえる。
ブースでは実際にMR体験も可能。VTuber文化とMR技術が組み合わさることで、配信を見るだけだった楽しみ方が、より“会いに行く”感覚へ近づいているのが面白い。
推しと同じ空間を共有する――そんなちょっと未来っぽい体験を、ひと足先に味わえるブースだった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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