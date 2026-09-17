TGSの騒音がスッと遠ざかる！ エクシングの本格防音ブースに入ってみた【TGS2026特集】

中に入るとTGSの騒音が遠ざかる!? 本格防音ブースを体験

ゲーム実況や配信が当たり前になった現代では、周囲への騒音も気になってしまうものだ。エクシングブースで展示されていたのは、配信や音楽制作などで活躍しそうな本格的な防音ブース。

室内の壁には、音楽室を思わせる吸音材がびっしりと張られており、外へ漏れる音だけでなく、外部から入り込んでくる騒音もしっかり抑える構造になっている。

実際に中へ入ってみると、まず驚いたのがその広さ。両手を左右いっぱいに広げてもまだ余裕があり、デスクやPC、配信機材などを持ち込んでも窮屈さを感じにくそうだ。「防音室＝狭い箱」というイメージとはかなり違う。

そして扉を閉めると、にぎやかなTGS会場の音が一気にくぐもったような聞こえ方に変化。完全な無音になるわけではないものの、外の喧騒がグッと遠ざかる感覚があり、防音性能を体感するにはある意味TGS会場以上に分かりやすい場所もないかもしれない。

特に魅力を感じそうなのが、深夜帯を主戦場とするゲーム配信者。夜中にテンションが上がって大声を出してしまっても、周囲への音漏れを抑えられる環境はかなり心強い。時間を気にせず配信やゲームに没頭したい人にとって、ちょっと夢のある設備だ。

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