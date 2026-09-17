ゲーム画面ってこんなに変わるの!? BenQブースでゲーミングモニターを見比べてきた【TGS2026特集】

ゲーム画面がこんなに変わる!?

BenQのゲーミングモニターをじっくり見比べ

ベンキュージャパンのブースでは、同社のゲーミングモニターを多数展示。単純に製品をズラリと並べるだけではなく、「ゲームをより美しく、見やすく表示する」というポイントごとに機能を紹介しており、画面の見え方の違いを実際に確認できる展示となっていた。

ゲームでは暗い場所の視認性や色の鮮やかさ、映像の滑らかさなど、モニターひとつでプレイ時の印象が大きく変わるもの。会場ではそうした特徴を実際のゲーム画面を見ながら比較できるため、「ゲーミングモニターって結局どこが違うの？」という人にも分かりやすい。

さらに、モニター周辺を照らしながら画面への映り込みを抑えられるライトなど、ゲーム環境を快適にする周辺機器も展示。ディスプレーだけではなく、デスク全体を快適にするアイテムまでチェックできる。

ちなみに取材中、まさかのゴー☆ジャスさんに遭遇！ ゲーム実況やYouTube配信にも力を入れていることでも有名なゴー☆ジャスさんだけに、TGSには注目するトピックも多いのだろう。思わぬところでもイベントらしいにぎやかさを味わえた。こうした偶然の出会いがあるのもTGSの面白さだ。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！