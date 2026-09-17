東京ゲームショウ2026レポート 第41回
AIキャラと普通におしゃべり!? Gateboxで“パートナーと暮らす未来”を体験【TGS2026特集】
2026年09月17日 16時25分更新
Gateboxのブースでは、AIパートナーと実際に会話できる体験会を実施。こちらから話しかけるとキャラクターが受け答えしてくれるため、単に画面の中のキャラクターを眺めるのとはひと味違う。“AIと一緒に過ごす”という未来の生活を、その場でちょっとだけ先取りできる展示だ。
さらに、アバターを“デジタルフィギュア”として楽しむ展示も用意。お気に入りのキャラクターやアバターをディスプレーの中に表示することで、まるで机の上にフィギュアを飾るような感覚で楽しめる。
AIと会話し、好きなアバターを身近な存在として飾る。ゲームそのものとは少し違うアプローチながら、「キャラクターとどう付き合っていくか」という新しい楽しみ方を感じさせるブースだった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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