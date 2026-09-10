iPhone 18 Pro対応アクセサリー登場、エレコムがケース9種・フィルム7種を順次発売

エレコムは、Apple社が発表したiPhone 18 ProおよびiPhone 18 Pro Maxに対応するケース9シリーズ87アイテムとフィルム7シリーズ47アイテムを、本体の発売開始にあわせて順次発売する。
ケースは、磁力吸着タイプのワイヤレス充電器に対応する“MAGKEEP”対応モデルや、四隅の衝撃吸収を重視した極限保護設計、スタンド機能を備えたタイプなどをそろえる。たとえばSEAMLESS FIT CASEは、ガラス、アルミニウム、ポリカーボネート、TPUの4素材を組み合わせたハイブリッドアルミケースで、レンズカバーガラスも備える構成だ。Grippy ハイブリッドケース フレームカラー 極限は、全周のエアークッションと高硬度ポリカーボネート背面により、握りやすさと耐衝撃性を両立する。
ハイブリッドケース 極限 MAGKEEP スタンドクリアは、背面の360度回転リングを引き出してスタンドとして使えるため、縦置き・横置きの両方に対応する。動画視聴やビデオ通話の利便性を高める一方、オールクリア仕様で端末のデザインを生かせる点も魅力だ。フィルムは、ガラス特有の滑らかな指滑りを重視した高透明タイプ、ブルーライトを約40%カットするセラミックガラスフィルム、角割れを防ぐ3D設計のPETフレーム付きGorillaガラスフィルムなどを用意する。
ガラスフィルム フレーム付 ゴリラ 超簡単貼付ツールは、貼り付けツールで位置合わせを簡単に行えるうえ、ガラスフィルム交換365日保証サービスが付く。ケース9シリーズ87アイテム、フィルム7シリーズ47アイテムという豊富な展開により、保護性能、装着感、機能性、透明感の優先順位に応じた選択がしやすい構成だ。
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