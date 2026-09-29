エレコム、触覚で残量が分かるモバイルバッテリーをブラインドサッカー大会の参加賞として贈呈

エレコムは、8月23日に東京都世田谷区の世田谷区総合運動場体育館で開催されたNPO法人スフィーダ主催「スフィーダ世田谷ブラインドサッカーカップ」において、触覚フィードバック搭載 モバイルバッテリー27台を参加賞として贈呈した。大会には「スフィーダ世田谷BFC」「たまハッサーズ」「ソイエ葛飾」の3チームが参加し、女子チームによるウィメンズチャレンジマッチも実施したという。
このモバイルバッテリーの特徴は、視覚に頼らず触覚で残量を確かめられる点にある。エレコムが視覚障がいのあるユーザーと共創したインクルーシブデザインを採用し、使う人の状況に寄り添う操作性を重視した製品だ。一般的なモバイルバッテリーでは確認しづらい残量把握を、触覚フィードバックで支える仕様となる。
ブラインドサッカーは、アイマスクを装着した視覚障がいのあるフィールドプレイヤー4人と、晴眼者のゴールキーパー1人で行う5人制競技だ。ゴール裏のガイドとセンターガイドを含む7人でチームを構成し、転がると音が鳴るボールを使ってプレイする。今回の大会では、選手27名全員に製品を贈呈し、競技を支える日常の道具としての価値も示した。
エレコムの取締役執行役員 医師 葉田甲太氏は、今回の協力機会に感謝を示し、挑戦を応援したい思いから参加賞として届けたとコメントした。NPO法人スフィーダの細野亜古氏も、選手全員に行き渡り大変喜ばれたと述べ、誰もが使いやすいものづくりへの姿勢とスポーツ支援の両面を評価した。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります