エレコム、USB Type-C 2ポートAC充電器を発売　20Wと30Wの2モデル

エレコムは、USB Type-Cポートを2基備えたAC充電器「MPA-AC13420WF」「MPA-AC13420WH」「MPA-AC13530WF」「MPA-AC13530WH」を9月中旬に発売する。価格は20W対応の2型番が価格2,680円、30W対応の2型番が価格3,380円だ。カラーは人気のしろちゃんデザインとホワイトの2種類を用意し、スマートフォンやイヤホン、タブレットなどの日常充電に向けたラインアップという。
20WモデルはUSB Power Delivery対応で、1ポート使用時に最大20W出力を行う。2ポート同時使用時は合計最大15Wとなり、スマートフォンやイヤホンなどの充電を想定した使い勝手のよい仕様だ。30WモデルはUSB Power Deliveryに加えてPPSにも対応し、1ポート使用時は最大30W、2ポート同時使用時はType-C 1ポート最大20W、Type-C 2ポート最大10Wで充電できる。PPSは電圧を細かく調整して効率的に給電する方式で、対応機器との相性に配慮した設計という。
30WモデルにはGaN II PlusとThermal Protectionを搭載する。GaN II Plusは窒化ガリウムICを用いた高効率設計で、小型化と高出力を両立する技術だ。Thermal Protectionは通電時の温度を監視・制御し、機器を守る仕組みとして働く。両モデルとも折りたたみ式プラグを採用し、サイズは20Wモデルがおよそ幅40×奥行29×高さ33mm、重量はおよそ41g、30Wモデルがおよそ幅47.5×奥行29×高さ36mm、重量はおよそ62gとなる。出張や外出時に持ち運びやすい点も魅力だ。
いずれの製品も電気用品安全法(PSE)適合品で、エレコム独自の安全テストを実施した製品という。日本国内専用で、充電ケーブルは同梱しないため別途用意が必要だ。
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