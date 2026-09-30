ケーブルがストラップに！ エレコム、最大30W対応の10000mAhモバイルバッテリー

エレコムは9月下旬より、ストラップ型USB Type-Cケーブル付きで持ち運びやすい10,000mAhモバイルバッテリー「DE-C88-10000」シリーズを発売する。価格はオープン価格で、カラーはホワイト「DE-C88-10000WH」とブラック「DE-C88-10000BK」の2色展開だ。
注目点は、ストラップとして携帯できるUSB Type-Cケーブルを備えた点にある。バッテリー本体は容量10,000mAh、厚さ約16mmのスリム設計で、ポーチや小さなバッグにも収まりやすい。最大30W出力に対応し、USB Power DeliveryとPPSも利用できるため、スマートフォンやタブレットを効率よく充電できる構成だ。USB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載し、複数機器の充電にも対応する。
機能面では、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる「まとめて充電」に対応し、パススルー充電によって電池の劣化を抑えながら使える。LEDパネルで残量を1%単位で確認できるため、外出前の充電管理もしやすい。USB-Aポートでは低電流モードやおまかせ充電にも対応し、Bluetoothヘッドセットやイヤホンなどの小型機器も扱いやすい仕様だ。
安全面では、温度監視と制御を行うThermal Protectionや多重保護機能を備え、約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を内蔵。ワット時定格量は160Wh以下で機内持ち込みにも対応し、日本の電気用品安全法の技術基準にも適合する。さらに、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Nintendo Switch Liteの充電にも対応し、環境配慮を示す「THINK ECOLOGY」認定製品でもある。
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