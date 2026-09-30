Switch 2・PS5・PCで使える！ エレコム、約174gのワイヤレスゲーミングヘッドセット

エレコムは、重さ約174gの超軽量設計と2.4GHz無線接続、Bluetooth接続への両対応を備えたワイヤレスゲーミングヘッドセット「HS-GH60OBK」を9月下旬に発売する。価格はオープン価格となっている。
この新製品は、コードのわずらわしさを避けながらゲームを楽しめるワイヤレスタイプで、付属レシーバーによる2.4GHz接続とBluetooth接続を本体スイッチで切り替えられる点が特徴だ。レシーバーはUSB-AとUSB Type-Cの両端子に対応し、パソコンやPS5、Nintendo Switch 2のテレビモードや携帯モードなど、幅広い機器で使いやすいという。
音質面では、足音や銃声を聞き取りやすい「シューティングモード」と、ゲーム音楽をより没入感のある音で楽しめる「アクションモード」を搭載する。ヘッドホン本体には音量調整ボタンやモードスイッチ、USB Type-C充電ポートを備え、操作性にも配慮したつくりだ。連続再生時間は2.4GHzモードで約33時間、Bluetoothモードで約54時間と案内されている。
さらに、マイクは口元に合わせやすいフレキシブルアームを採用し、着脱も可能だ。マイクを外せばワイヤレスヘッドホンとしても使えるため、ゲーム用途に限らず普段使いにも広げやすい。ヘッドバンドは無段階で長さ調節でき、折りたたみ収納にも対応する。サイズはおよそ幅180×奥行86×高さ180mm、重量はおよそ174gとなる。
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