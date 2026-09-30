Apple Watch Series 12／Ultra 4対応ケース・保護フィルム、エレコムから順次発売

エレコムは、Apple社が発表した新型Apple Watch Series 12（46mm/42mm）とApple Watch Ultra 4（49mm）に対応するケースや保護フィルムを、順次発売する。対応機種はApple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4に加え、Ultra系は既存のUltra 3、Ultra 2、Ultraにも対応する。価格はApple Watch Series 12用フルカバーケースが2,180円、フルカバーフィルムが880円、Apple Watch Ultra 4対応フルカバーケースが2,580円、フルカバーフィルムが1,180円、フルカバーガラスフィルムが2,390円となる。

今回の製品群は、画面と側面部をまとめて守るフルカバーケース、衝撃吸収や傷リペア、指紋防止に対応したフルカバーフィルム、高透明なガラスフィルムなどで構成される。Series 12向けケースはガラスとポリカーボネート樹脂の2重構造で、画面部には表面硬度10Hの強化ガラスを採用する。Ultra 4向けケースもGorillaガラスとポリカーボネート素材を組み合わせ、透明度と耐傷性を両立する設計だ。

フィルム類は、Apple Watch独自の曲面に沿う3D設計やフルラウンド設計を採用し、端までしっかり保護する点が特徴となる。Ultra 4向けフルカバーフィルムは、表面の細かな傷が時間の経過とともに目立ちにくくなる傷リペア仕様で、貼付ツール付きの製品も用意する。さらに、Ultra 4向けフルカバーガラスフィルムは、特殊な衝撃吸収層を備えたZEROSHOCKタイプで、2枚入り構成となる。

サイズ展開はSeries 12向けが46mmと42mm、Ultra 4向けが49mmで、いずれも画面の視認性やApple Watch本来のデザインを損ないにくい透明系アクセサリが中心だ。また、既存のバンドが取り付け可能である点も案内されており、購入前には対応表の確認が必要となる。