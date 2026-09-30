赤軸派も静音赤軸派も選べる！ エレコムのメカニカルキーボード「Leggero」新登場

エレコムは、メカニカルキーボード「Leggero（レジェロ）」シリーズの新製品として、USB-A - USB Type-Cケーブル接続の有線キーボード4機種を10月上旬に発売する。ラインアップはテンキーレス2機種とフルキーボード2機種で、キータイプは赤軸（リニア）と静音赤軸（リニア）から選べる。価格は8,980円から12,980円となる。

新モデルは、指にフィットしやすいキー形状と、なめらかでソフトな打鍵感を特徴とする有線メカニカルキーボードだ。キー印字からかな表記を省いたシンプルなデザインを採用し、洗練された外観とタイピングへの集中しやすさを両立する。テンキーレスは省スペース重視、フルキーボードはExcelなど数字入力を伴う作業に向く。

機能面では、Windows、macOS、ChromeOSの3OSに対応し、接続するだけで使えるプラグアンドプレイ仕様となる。AIアシスタントキーでCopilotやSiriを起動でき、12種類のマルチファンクションキーも搭載する。さらに、最大5,000万回のキー入力に耐える高耐久メカニカルスイッチ、1,000Hzのポーリングレート、Nキーロールオーバーに対応し、ゲーム用途や高速入力でも安定した操作性をねらう。

製品はJLA-425準拠の日本語配列で、角度調整スタンドや滑り止めも備える。型番と価格は、テンキーレス赤軸のTK-MC31UKLBKが8,980円、テンキーレス静音赤軸のTK-MC31UKPBKが10,980円、フルキーボード赤軸のTK-MC51UKLBKが10,980円、フルキーボード静音赤軸のTK-MC51UKPBKが12,980円だ。