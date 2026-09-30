iPadで描く手を支えるワイドフレーム　エレコムのお絵描きスタンド登場

エレコムは、絵を描く人たちの声をもとに開発したドローイング用タブレットスタンド「TB-DSDRAWFLPBK」を10月中旬に発売する。価格は6,980円。販売はエレコムダイレクトショップをはじめとした取扱店で行われ、同社直営ECでは10月6日12時から10月15日23時59分まで先行予約販売を実施する。先行予約では1,000円引きで購入できるクーポンが用意されるという。

最大の特徴は、画面の外側まで広がるワイドフレーム構造にある。手や腕を浮かせ続ける必要が少ないため、線のブレを抑えながら長時間でも描きやすい。角度は5段階で調節でき、姿勢を整えやすいことから首や肩の負担軽減にもつながる。お絵描き用途だけでなく、長時間の学習用途にも使えるスタンドだ。

対応端末は10.9インチ・11インチのiPad向けパーツが付属し、パーツを外すことで12.9インチ・13インチにも対応する。端末を買い替えてサイズが変わっても使い続けやすい設計で、設置したままケーブル接続やボタン操作も行える。さらに、保管と充電を同時に行えるタッチペンスペースや、端末部と底面に配置したシリコン製の滑り止めも備える。なお、L字プラグケーブルには非対応で、ケースの種類によっては装着したまま使えない場合があるという。

加えて、MagSafe対応iPhoneに使えるマグネット式スマホスタンドが付属する。スタンドは上部や右横など使いやすい位置に取り付けられ、参考資料や動画を見ながら描画しやすい。付属のメタルステッカーを使えば、MagSafe非対応機種でも利用可能だ。