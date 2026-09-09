MacBook Neo専用のマットクリアハードシェルカバーが登場

エレコムは、MacBook Neo 13inch（A18 Pro 2026年モデル）専用設計のハードシェルカバー「PKKWMBN1326CR」を発売した。価格は2,280円。マットクリア仕上げで本体デザインを生かしつつ、傷や汚れから保護する点が特徴だ。

上面カバーと底面カバーの2ピース構成で、本体にぴったりフィットする専用モデルだ。素材には軽量で丈夫なポリカーボネートを採用し、最薄部は約1.2mm、装着時の重量は約200gとなる。マット調の表面は指紋やホコリ、汚れが目立ちにくく、黄ばみにくい仕様だという。

装着はパチッと音がするまで押し込むだけの手軽さだ。ロゴが透けて見えるため、カバーを付けていても一体感を損ねにくい。さらに底面には滑り止めを備え、机との間に適度な空間をつくることで安定性と放熱性にも配慮している。インターフェースに干渉しない設計で、装着したまま安心して使えるという。

対応機種はMacBook Neo 13inch（A18 Pro 2026年モデル）、材質はポリカーボネートとシリコン、セット内容はカバー×1だ。