テレビ背面のHDMI接続を快適にする、エレコムの8K/4K対応HDMI延長ケーブルが発売

エレコムは、HDMIポートを手前に引き出して接続しやすくする8K/4K対応HDMI延長ケーブルを9月中旬に発売する。テレビ背面などの届きにくい場所にあるHDMI端子を使いやすい位置へ移せるため、ストリーミングデバイスやゲーム機の接続性を高める製品だ。価格は1mモデル「DH-HD21EX10BK」が2,980円、2mモデル「DH-HD21EX20BK」が3,581円となる。

この製品は、HDMIケーブルを継ぎ足して長さを延ばす用途に加え、テレビ背面での配線を避けて任意の位置に機器を置きたい場面で役立つ。対応解像度は最大8K 60Hz、4K 120Hz、Full HD 240Hzで、最大伝送速度は48Gbpsの理論値とされる。さらに、HECによる最大100Mbpsの双方向通信、eARC、Dynamic HDR、Dolby Vision、HDR10+、VRRに対応し、映像と音声の両面で高品位な再生を狙える仕様だ。

HDMIポート側にはHDMIプラグ搭載のケーブルやストリーミング機器を接続できる。ケーブル径はおよそ6mmで、金メッキピンを採用し、信号劣化を抑える設計という。

また、HDCP 2.3、HDCP 2.2、HDCP 1.4に対応し、著作権保護された映像コンテンツの再生にも配慮する。