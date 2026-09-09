エレコム、トレカを4方向から守る「カードの結界」マグネットローダーを9月中旬発売

エレコムは、トレーディングカード向け保護ケース「カードの結界」(マグネットローダー)を9月中旬に発売する。価格は2,080円。大切なカードを汚れ、傷、紫外線、角折れから守ることを狙った製品だ。

「カードの結界」は、密閉仕様、付属インナースリーブによる二重保護、UVカット、ダイヤモンドカット仕様という4つの保護機能を備える。段付き合わせ面の密閉構造によりホコリや汚れの侵入を抑え、付属スリーブでカードの動きや傾きを抑制する設計だ。さらに紫外線を91.9%遮断し、日焼けや経年変化のリスクを軽減するという。

対応サイズは幅約64mm、厚み約1mm(35PT)、高さ約90mmまでで、レギュラーサイズやスモールサイズの対戦型トレーディングカードのほか、アイドルやスポーツ選手のカードにも対応する。マグネット式で開閉しやすく、厚み約6mmのスリム設計で保管性にも配慮した。なお、付属品以外のインナースリーブや公式スリーブは収納できない場合があるため、購入前に手持ちのカード寸法を確認したい。

製品型番はCCR-CARD8CRで、マグネットローダー8枚入りとインナースリーブ8枚入りの構成だ。クリア素材を採用し、カードの見映えを損なわずに展示や保管を行える点も特徴となる。