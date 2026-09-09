エレコム、最大50℃の高温モード搭載USB給電式ヒーティングマットを9月上旬発売

エレコムは9月上旬より、ペットカートやキャリーでの使用を想定したUSB給電式のヒーティングマット「エレクトリックヒーティングマット ハイパワー（型番：PET-HC03BE）」を新発売する。価格は4,980円。USB Power Deliveryに対応し、モバイルバッテリーやUSB ACアダプターから給電できるため、室内だけでなく冬の旅行やアウトドア、防災時の移動にも使いやすい設計という。

同製品の特徴は、ヒーターユニットを約2倍に大型化し、マット全体へ熱を広げやすくした点にある。温度は約32℃、約39℃の通常モードに加え、約45℃、約50℃の高温モードを搭載し、4段階で調節できる。外気温やペットの状態に合わせて細かく設定できるため、寒さの厳しい屋外でも、愛犬・愛猫を素早くあたためやすい構成だ。

安全面では、待機モードでも接続を維持しやすい独自制御を採用し、コントローラーで温度調節と4時間・8時間のタイマー設定を手元から操作できる。異常な高温時には自動で電源を停止する保護機能も備えるほか、噛みつきによる断線が起きにくいメッシュタイプのUSB給電ケーブルを採用する。なお、USB Type-Cポート搭載で9V/2.22A以上に対応したモバイルバッテリーまたはUSB ACアダプターの使用が必要だ。

お手入れ性も配慮され、外カバーと中クッションはいずれも手洗いに対応する。洗濯ネットを使えば洗濯機での脱水も可能で、毛が絡みにくい短毛素材や撥水生地の採用により、汚れや水濡れへの対応力も高めている。