エレコム、最大50℃の高温モード搭載USB給電式ヒーティングマットを9月上旬発売

エレコムは9月上旬より、ペットカートやキャリーでの使用を想定したUSB給電式のヒーティングマット「エレクトリックヒーティングマット ハイパワー（型番：PET-HC03BE）」を新発売する。価格は4,980円。USB Power Deliveryに対応し、モバイルバッテリーやUSB ACアダプターから給電できるため、室内だけでなく冬の旅行やアウトドア、防災時の移動にも使いやすい設計という。
同製品の特徴は、ヒーターユニットを約2倍に大型化し、マット全体へ熱を広げやすくした点にある。温度は約32℃、約39℃の通常モードに加え、約45℃、約50℃の高温モードを搭載し、4段階で調節できる。外気温やペットの状態に合わせて細かく設定できるため、寒さの厳しい屋外でも、愛犬・愛猫を素早くあたためやすい構成だ。
安全面では、待機モードでも接続を維持しやすい独自制御を採用し、コントローラーで温度調節と4時間・8時間のタイマー設定を手元から操作できる。異常な高温時には自動で電源を停止する保護機能も備えるほか、噛みつきによる断線が起きにくいメッシュタイプのUSB給電ケーブルを採用する。なお、USB Type-Cポート搭載で9V/2.22A以上に対応したモバイルバッテリーまたはUSB ACアダプターの使用が必要だ。
お手入れ性も配慮され、外カバーと中クッションはいずれも手洗いに対応する。洗濯ネットを使えば洗濯機での脱水も可能で、毛が絡みにくい短毛素材や撥水生地の採用により、汚れや水濡れへの対応力も高めている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります