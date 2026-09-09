エレコム、国内初認証のHDMI 2.2ケーブル発売へ　16K・96Gbps対応

エレコムは、高精細な映像伝送に対応する国内初認証をうたう「HDMI2.2」対応製品として、「Ultra96 HDMIケーブル」を11月中旬に新発売する。最大16K/60Hz、8K/240Hz、4K/480Hzに対応し、96Gbpsの高い伝送速度で映像と音声を安定して届ける仕様だ。対応機器は、HDMIポート搭載のパソコン、ゲーム機、レコーダー、AVアンプ、サウンドバー、テレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど多岐にわたるという。
「Ultra96 HDMIケーブル」は、HDMI2.2認証取得済みのHDMIケーブルとして、HDMI2.1の倍となる帯域幅を活かし、より臨場感のある映像表現を支える。コネクター形状はHDMIプラグ（タイプA・19ピン）、ケーブルタイプはスタンダード、カラーはブラックとなる。さらに100Mbpsのイーサネット通信にも対応し、映像信号と音声信号をデジタルで伝送する点も特徴だ。
HDMI規格は2002年のHDMI 1.0策定以降、フルHDから4K、8Kへと進化を重ねてきた。今回のHDMI 2.2では、伝送帯域の拡張により、より高精細で滑らかな表示が可能になる。エレコムによると、本製品は国内で初めて認証を受けたHDMI2.2対応ケーブルであり、最新映像環境を整えたいユーザーに向く製品だという。
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