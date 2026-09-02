MacBook Neo 13インチ専用インナーバッグ発売、撥水・スリム設計で1,880円

エレコムは、MacBook Neo 13inch（2026年モデル）専用設計のネオプレンパソコンインナーバッグを発売した。カラーはブラック、価格は1,880円だ。MacBook Neoに合わせたジャストフィット設計と、持ち運びやすさを両立したPCアクセサリーとして展開するという。
この製品は、MacBook Neo 13inch（2026年モデル）専用に作られたインナーバッグで、柔らかく伸縮性に優れたネオプレン素材を採用する。ノートパソコン本体を傷や汚れ、衝撃から守りながら、スリム設計によってバッグ内でもかさばりにくい点が特徴だ。社内や学内の移動時にも単体で持ち運びやすく、日常使いの利便性を高める。
使い勝手の面では、開閉がスムーズなダブルファスナーを採用し、MacBook本体の出し入れをしやすくしている。さらに、ファスナーの引き手にはラバー素材を用い、先端にはコーティング加工を施しているため、握りやすさと周辺機器への接触配慮を両立する。表生地には撥水加工も施され、ちょっとした水濡れにも対応しやすい仕様だ。ただし、内部への水の浸入を完全に防ぐものではないという。
主な仕様は、材質がポリエステルとクロロプレンゴム、外形寸法がおよそ幅320×奥行20×高さ225mm、重量がおよそ140g、参考収納寸法がおよそ幅297.5×奥行12.7×高さ206.4mmだ。
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