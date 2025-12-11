NASAが新画像を公開、彗星「3I/ATLAS」が青く輝きながら太陽系を横断中

NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

NASAが「3I/ATLAS」の新画像を公開

NASAは、ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ3（WFC3）で撮影した恒星間彗星「3I/ATLAS」の最新画像を公開した。青く輝く彗星が、尾を引きながら宇宙を移動する姿が鮮明に捉えられている。

恒星間天体「3I/ATLAS」とは？

3I/ATLASは、人類が観測した中でわずか3例目となる「恒星間天体」だ。太陽系の外から飛来した天体であり、過去に確認された恒星間天体は、2017年のオウムアムア、2019年のボリソフ彗星の2例のみ。太陽系外の環境を反映した物質を含む可能性があり、その解析は天文学的にも大きな意味を持つ。

今回公開された画像は、11月30日にハッブルが観測した際のもの。このとき彗星は地球からおよそ1億7800万マイル（およそ2億8600万キロ）離れており、ハッブルは空を横切る彗星を追跡しながら撮影した（このため、背景の星は線状の光の軌跡として写っている）。

12月19日には、地球へ最接近する見込み

なお3I/ATLASは、12月19日に地球に最接近する見込みだ。最接近距離はおよそ1億7000万マイル（およそ2億7000万キロ）と予測され、2019年のボリソフ彗星以来となる恒星間彗星の接近として、世界中の天文コミュニティーが高い関心を寄せている。