すき家＆なか卯を冷凍庫にどっさり！ 丼・カレー19食セットがお買い得

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「すき家 なか卯 食べ比べセット7種19食」がAmazonスマイルセールに登場！

牛丼や炭火やきとり丼、カレー、カツ丼など7種類を楽しめる「すき家 なか卯 食べ比べセット7種19食」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

今回のAmazonスマイルセールでは、過去価格1万円のところ37％オフの6,280円で販売されています。19食入りで、1食あたり約331円です。

「すき家 なか卯 食べ比べセット」の特徴

Amazon商品ページより

「すき家 なか卯 食べ比べセット7種19食」は、すき家となか卯の7種類の商品を食べ比べできる詰め合わせセットです。

合計19食入りで、すき家「牛丼の具」「牛カルビ丼の具」「豚生姜焼き丼の具」「炭火やきとり丼の具」「横濱カレー」、なか卯「カツ丼の具」「親子丼の具」が入っています。

冷凍食品で、レンジまたは湯せんで簡単に調理できます。

・すき家 牛丼の具120g 4パック

・すき家 牛カルビ丼の具120g 2パック

・すき家 豚生姜焼き丼の具120g 2パック

・すき家 炭火やきとり丼の具125g 3パック

・すき家 横濱カレー220g 4パック

・なか卯 カツ丼の具 2食

・なか卯 親子丼の具 2パック

まとめ：7種類19食をまとめて楽しむチャンス！

「すき家 なか卯 食べ比べセット7種19食」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで過去価格1万円から37％オフの6,280円になっています。

牛丼や牛カルビ丼、カツ丼、親子丼など7種類を詰め合わせたセットなので、いろいろな味をまとめて楽しめます。

現在開催中のAmazonスマイルセールを利用して、すき家となか卯の人気メニューを冷凍庫にストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。