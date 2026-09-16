アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第155回
高たんぱく＆低糖質の「どん兵衛PRO」きつねうどん12個が591円オフ
2026年09月16日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が
Amazonで16％オフ
「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。
参考価格3,694円のところ、16％オフの3,103円で販売されています。1個あたりの価格は約259円です。
「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」の特徴
Amazon商品ページより
「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」は、「日清のどん兵衛 きつねうどん」の味わいはそのままに、糖質30％オフを実現したとする商品です。
たんぱく質を15g配合し、食物繊維は1日の目安量の3分の2を摂れるとしています。
調理は、フタを半分まではがして粉末スープと七味の袋を取り出し、粉末スープを入れて熱湯を内側の線まで注ぎます。フタをして5分待ち、軽く混ぜてから七味をかければ完成です。
まとめ：どん兵衛PROをまとめてストックするチャンス！
12個入りの「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」が、Amazonで参考価格3,694円から16％オフの3,103円になっています。
1個あたり約259円なので、Amazonでセール価格になっているこの機会に、12個セットをチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第156回
グルメコク深くまろやかな1本を箱買い！ 「ドトール カフェ・オ・レ」24本がAmazonで50％オフ
-
第154回
グルメたまごが“とろふわ”に進化！ 「チキンラーメン どんぶり」12個が1068円オフ
-
第153回
グルメ大盛り派ならコレ！ 麺130gの「ごつ盛り ソース焼そば」12食セットがお買い得
-
第151回
グルメゆで時間たった3分で超便利！ 「マ・マー 早ゆでスパゲティ」4袋セットがお買い得
-
第150回
グルメ夜でもコーヒー飲みたい！ カフェイン97％カットの「ゴールドブレンド」が360円オフ
-
第149回
グルメ麺130gでガッツリ！ 「日清デカうま Wマヨソース焼そば」12個セットがセール中
-
第148回
グルメ1本あたり激安152円！ 「レッドブル」24本セットが1,487円引き
-
第147回
グルメ小腹を満たす一杯をまとめ買い！ 「日清麺職人 醤油」12個が1,019円オフ
-
第147回
グルメたっぷり160gの大容量ポテチをストック！ カルビーのポテトチップス12袋が1,463円引き
- この連載の一覧へ