高たんぱく＆低糖質の「どん兵衛PRO」きつねうどん12個が591円オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が

Amazonで16％オフ

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん 86g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

参考価格3,694円のところ、16％オフの3,103円で販売されています。1個あたりの価格は約259円です。

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」の特徴

Amazon商品ページより

「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」は、「日清のどん兵衛 きつねうどん」の味わいはそのままに、糖質30％オフを実現したとする商品です。

たんぱく質を15g配合し、食物繊維は1日の目安量の3分の2を摂れるとしています。

調理は、フタを半分まではがして粉末スープと七味の袋を取り出し、粉末スープを入れて熱湯を内側の線まで注ぎます。フタをして5分待ち、軽く混ぜてから七味をかければ完成です。

まとめ：どん兵衛PROをまとめてストックするチャンス！

12個入りの「どん兵衛PRO 高たんぱく＆低糖質 きつねうどん」が、Amazonで参考価格3,694円から16％オフの3,103円になっています。

1個あたり約259円なので、Amazonでセール価格になっているこの機会に、12個セットをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。