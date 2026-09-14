ゆで時間たった3分で超便利！ 「マ・マー 早ゆでスパゲティ」4袋セットがお買い得

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「マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋」が

Amazonでセール販売中！

ゆで時間3分で調理できる「マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格2,134円のところ、18％オフの1,758円。500g入り4袋セットで、1袋あたり約440円です。

「マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋」の特徴

Amazon商品ページより

「マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm」は、独自の風ぐるま形状の麺を採用し、ゆで時間を3分にしたスパゲティです。短いゆで時間とアルデンテ感のある食感を両立させた早ゆでタイプとなっています。

太さは1.6mmで、ミートソースや和風ソースなど幅広いパスタソースに合わせられるサイズです。100gずつ結束されたタイプのため計量する必要がなく、必要な分だけ使えます。

袋はチャック付きで、保存にも便利な仕様です。内容量は1袋500gで、4袋セット。商品ページでは約20人前とされています。

まとめ：パスタのストックを4袋まとめて確保！

「マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋」は、参考価格2,134円から18％オフとなる1,758円でセール販売中です。4袋で約20人前なので、日々の食事用としてストックしておくのにも使いやすいセットです。

パスタを常備しておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。