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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第154回

たまごが“とろふわ”に進化！ 「チキンラーメン どんぶり」12個が1068円オフ

2026年09月15日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonでセール販売中！

　日清食品の「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」は、「とろふわたまご」を具材に使用したカップ麺です。現在、Amazonでセール販売されています。

　参考価格3,274円のところ、33％オフの2,206円で販売中です。12個入りで、1個あたり約184円となっています。

アマゾンでチキンラーメン どんぶり 85g×12個を入手

「チキンラーメン どんぶり」の特徴
Amazon商品ページより

　「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」は、インスタント麺「チキンラーメン」をカップにした商品で、熱湯を入れて3分の調理で食べられます。

　作り立てのかきたまのようなふんわりとした厚みと、とろりとした食感が特徴という「とろふわたまご」入り。具材の美味しさを閉じ込めたフリーズドライブロックを使用しています。お湯の目安量は410mlです。

まとめ：チキンラーメンを12個まとめてストック！

　「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、参考価格3,274円から33％オフの2,206円になっています。1個あたり約184円で、12個をまとめて購入できます。

　チキンラーメンをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでチキンラーメン どんぶり 85g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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