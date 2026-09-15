アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第154回
たまごが“とろふわ”に進化！ 「チキンラーメン どんぶり」12個が1068円オフ
2026年09月15日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonでセール販売中！
日清食品の「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」は、「とろふわたまご」を具材に使用したカップ麺です。現在、Amazonでセール販売されています。
参考価格3,274円のところ、33％オフの2,206円で販売中です。12個入りで、1個あたり約184円となっています。
「チキンラーメン どんぶり」の特徴
Amazon商品ページより
「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」は、インスタント麺「チキンラーメン」をカップにした商品で、熱湯を入れて3分の調理で食べられます。
作り立てのかきたまのようなふんわりとした厚みと、とろりとした食感が特徴という「とろふわたまご」入り。具材の美味しさを閉じ込めたフリーズドライブロックを使用しています。お湯の目安量は410mlです。
まとめ：チキンラーメンを12個まとめてストック！
「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、参考価格3,274円から33％オフの2,206円になっています。1個あたり約184円で、12個をまとめて購入できます。
チキンラーメンをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第252回
グルメ旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
-
第153回
グルメ大盛り派ならコレ！ 麺130gの「ごつ盛り ソース焼そば」12食セットがお買い得
-
第151回
グルメゆで時間たった3分で超便利！ 「マ・マー 早ゆでスパゲティ」4袋セットがお買い得
-
第150回
グルメ夜でもコーヒー飲みたい！ カフェイン97％カットの「ゴールドブレンド」が360円オフ
-
第149回
グルメ麺130gでガッツリ！ 「日清デカうま Wマヨソース焼そば」12個セットがセール中
-
第148回
グルメ1本あたり激安152円！ 「レッドブル」24本セットが1,487円引き
-
第147回
グルメ小腹を満たす一杯をまとめ買い！ 「日清麺職人 醤油」12個が1,019円オフ
-
第147回
グルメたっぷり160gの大容量ポテチをストック！ カルビーのポテトチップス12袋が1,463円引き
-
第146回
グルメ「緑のたぬき」を12個ストック！ 小腹や夜食にうれしい定番が721円オフ
-
第145回
グルメ「ピザポテト」を12袋まとめ買い！ ジャンクなおやつを466円引きでストック
- この連載の一覧へ