たまごが“とろふわ”に進化！ 「チキンラーメン どんぶり」12個が1068円オフ

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「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonでセール販売中！

日清食品の「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」は、「とろふわたまご」を具材に使用したカップ麺です。現在、Amazonでセール販売されています。

参考価格3,274円のところ、33％オフの2,206円で販売中です。12個入りで、1個あたり約184円となっています。

「チキンラーメン どんぶり」の特徴

Amazon商品ページより

「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」は、インスタント麺「チキンラーメン」をカップにした商品で、熱湯を入れて3分の調理で食べられます。

作り立てのかきたまのようなふんわりとした厚みと、とろりとした食感が特徴という「とろふわたまご」入り。具材の美味しさを閉じ込めたフリーズドライブロックを使用しています。お湯の目安量は410mlです。

まとめ：チキンラーメンを12個まとめてストック！

「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、参考価格3,274円から33％オフの2,206円になっています。1個あたり約184円で、12個をまとめて購入できます。

チキンラーメンをストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。