大盛り派ならコレ！ 麺130gの「ごつ盛り ソース焼そば」12食セットがお買い得

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「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」がAmazonでセール販売中！

マルちゃんの「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」は、麺130gの大盛ソース焼そばに「キューピーからしマヨネーズ」が付いた商品です。現在、Amazonでセール価格で販売されています。

参考価格2,225円のところ、19％オフの1,794円で販売中です。12食入りで、1食あたり約150円となっています。

「ごつ盛り ソース焼そば」の特徴

Amazon商品ページより

東洋水産「ごつ盛り ソース焼そば 171g×12個」は、麺130gの大盛ソース焼そばです。

旨みとコクのあるブレンドソースを使用し、「キューピーからしマヨネーズ」が付いています。

12個入りのケース販売で、商品ページでは1個あたり784kcalとされています。

まとめ：ごつ盛りを12食まとめてストック！

大盛サイズの「ごつ盛り ソース焼そば」が12食入って、現在1,794円。1食あたり約150円でまとめて購入できます。

焼そばをまとめてストックしておきたい人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。