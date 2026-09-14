麺130gでガッツリ！ 「日清デカうま Wマヨソース焼そば」12個セットがセール中

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「デカうま Wマヨソース焼そば 153g ×12個」が

Amazonでセール販売中！

大盛サイズのカップ焼きそば「日清デカうま Wマヨソース焼そば 153g ×12個」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格2,255円のところ、16％オフの1,891円。12個入りなので、1個あたり約158円で購入できます。

「日清デカうま Wマヨソース焼そば」の特徴

Amazon商品ページより

日清食品の「日清デカうま Wマヨソース焼そば」は、ガーリックを練り込んだ大盛り麺130gを使用したカップ焼そばです。熱湯を注ぎ、3分の調理で食べられます。

特製マヨ風味ソースと、からしマヨを組み合わせたWマヨソースが特徴で、マヨネーズが香り立つマイルドな味わいと、からしマヨの味わいを楽しめる商品とされています。

まとめ：大盛焼そばを12個まとめてストック！

「日清デカうま Wマヨソース焼そば 153g ×12個」は、参考価格2,255円から16％オフとなる1,891円でセール販売中です。1個あたり約158円で購入できます。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、大盛サイズのカップ焼そばをまとめて確保しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。