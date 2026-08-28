旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml 24本」が

Amazonスマイルセールに登場！

岩手県遠野産ホップを使用した「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象商品として登場しています。

参考価格5,136円のところ、12％オフの4,498円で販売されています。350ml缶24本入りで、1本あたり約187円です。

「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、一番搾り麦汁だけを使用して作るビール製法を採用した商品です。

今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用しており、旬のホップのおいしさを楽しめる、今しか飲めない一番搾りとしています。

一般的に多くのビールでは、収穫したホップを乾燥させて使用しますが、本商品では収穫したばかりのホップを、水分を含んだ生の状態で急速凍結し、細かく砕いて使用しています。これにより、旬のホップの個性を引き出しているとしています。

フレッシュなホップのおいしさが感じられる、調和のとれた飲みやすい味わいといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：旬のビールをお得にまとめ買い！

「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで12％オフとなっています。

今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用した、今だけ楽しめるビールです。24本入りが1本あたり約187円で購入できるセールの機会に、ストック用としてまとめ買いしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。