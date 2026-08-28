アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第252回
旬の岩手県遠野産ホップを楽しめる「一番搾り とれたてホップ生ビール」がAmazonスマイルSaleで12％オフ！
2026年08月28日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml 24本」が
Amazonスマイルセールに登場！
岩手県遠野産ホップを使用した「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象商品として登場しています。
参考価格5,136円のところ、12％オフの4,498円で販売されています。350ml缶24本入りで、1本あたり約187円です。
「一番搾り とれたてホップ生ビール」の特徴
Amazon商品ページより
「一番搾り とれたてホップ生ビール」は、一番搾り麦汁だけを使用して作るビール製法を採用した商品です。
今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用しており、旬のホップのおいしさを楽しめる、今しか飲めない一番搾りとしています。
一般的に多くのビールでは、収穫したホップを乾燥させて使用しますが、本商品では収穫したばかりのホップを、水分を含んだ生の状態で急速凍結し、細かく砕いて使用しています。これにより、旬のホップの個性を引き出しているとしています。
フレッシュなホップのおいしさが感じられる、調和のとれた飲みやすい味わいといいます。アルコール度数は5％です。
まとめ：旬のビールをお得にまとめ買い！
「一番搾り とれたてホップ生ビール 350ml 24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで12％オフとなっています。
今年収穫された岩手県遠野産ホップを使用した、今だけ楽しめるビールです。24本入りが1本あたり約187円で購入できるセールの機会に、ストック用としてまとめ買いしてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第122回
グルメタンパク質15g＆糖質30％オフ「どん兵衛」を知ってるか!? しかもAmazonスマイルSaleでお得！
-
第121回
グルメ今日からAmazonスマイルSale！ 名店カレー10種セットが37％オフ、1個約283円でお買い得
-
第120回
グルメマルタイ棒ラーメンを5種類食べ比べ！ 人気の味をまとめて楽しめるセットがセール
-
第119回
グルメ手軽な食事。でも、たんぱく質16g！「テングル きのこクリーム」8食が24％オフ
-
第118回
グルメ1本約75円なら箱買いしちゃってもいいでしょ！ 「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」24本がセール中
-
第117回
グルメ松屋を冷凍庫にどっさりストック！ 牛めし・カレー入り福袋が50％オフ
-
第116回
グルメ暑い日の水分・塩分補給に箱買い！「ソルティライチ」24本が29％オフ
-
第115回
グルメ600mlの大容量コーヒーが1本約90円！「ファイア ブラック」24本が16％オフ
-
第114回
グルメまだまだ暑い！ 1本約78円の「爽健美茶」600ml×24本をAmazonでまとめ買い
-
第113回
グルメ新潟県産のお米5kgがAmazonで2,980円！ しかも研がずに炊ける無洗米
- この連載の一覧へ