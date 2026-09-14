アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第150回
夜でもコーヒー飲みたい！ カフェイン97％カットの「ゴールドブレンド」が360円オフ
2026年09月14日 19時00分更新
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「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス 80g」が
Amazonでセール販売中！
カフェインを気にせずコーヒーを楽しみたい人に向けた「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス 80g」が、Amazonでセール販売中です。
参考価格1,579円のところ、23％オフの1,219円。内容量は80gで、約40杯分としており、1杯あたり約30円となります。
「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込む「挽き豆包み製法」を採用したレギュラーソリュブルコーヒーです。
ゴールドブレンドならではの上質な香りとマイルドな味わいはそのままに、自然の水だけを使用する独自の製法でカフェインを97％カットしています。
焙煎工程では豆の個性に合わせて焼き分けてからブレンドすることで、一杯ごとの香りをさらに高めているとしています。
まとめ：夜の一杯もカフェインレスで！
「ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス 80g」が、参考価格1,579円から23％オフとなる1,219円でセール販売中です。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、時間帯を気にせずコーヒーを楽しめるカフェインレス商品を確保しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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