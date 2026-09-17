アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第158回
家系ラーメンをいつでも食べたいというあなたに！ 「ZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」9個が1126円オフ
2026年09月17日 21時00分更新
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「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック×9個」が27％オフ
家で手軽に家系醤油豚骨ラーメンを楽しめる袋麺「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック×9個」が、Amazonにてセール価格で販売されています。
参考価格4,199円のところ、27％オフの3,073円で販売されています。1袋あたりでは約341円です。
「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」の特徴
Amazon商品ページより
東洋水産「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」は、ポーク・チキンエキスをベースに、醤油の旨味と濃さを利かせた醤油豚骨スープを採用しています。
鶏油の香りに加え、豚骨と鶏ガラのコク、醤油のかえしを組み合わせたスープが特徴です。
麺は、弾力と粘りのある熟成麺のような食感を目指した、短くて太いノンフライ麺です。コシが強くストレート感のある麺で、沸騰したお湯で4分ゆでるだけで食べられます。
まとめ：家系ラーメンをまとめてストックするチャンス！
家で手軽に家系醤油豚骨ラーメンを食べられる「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」。9個セットがAmazonでセール価格になっているこの機会に、まとめてストックしてはいかがでしょうか。
参考価格から27％オフとなっているので、18食を確保したい人はチェックしてみてください。
※価格は税込み表記です。
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