6種類あるから飽きにくい！ 「麺づくり」12食セットがAmazonスマイルSaleに登場

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「マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット」が

Amazonスマイルセールに登場！

「麺づくり」シリーズの6種類を食べ比べできる「マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールに登場しています。

鶏ガラ醤油、合わせ味噌、旨コク豚骨、鶏だし塩、担担麺、醤油とんこつが各2個ずつ入った計12食の詰め合わせセットです。

今回のAmazonスマイルセールでは、参考価格2,737円のところ24％オフの2,075円で販売されています。1食あたりでは約173円です。

「マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット」の特徴

Amazon商品ページより

東洋水産「マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット」は、6種類の「麺づくり」を楽しめるアソートセットです。

鶏ガラ醤油、合わせ味噌、旨コク豚骨、鶏だし塩、担担麺、醤油とんこつが各2個ずつ入っています。

麺はノンフライ麺で、油で揚げずに温度と湿度を調整した熱風を用いて時間をかけて乾燥させています。つるっとした食感や、生の麺のような食感を実現するための製法にこだわっているといいます。

まとめ：6種類の「麺づくり」をまとめて楽しむチャンス！

「マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで2,075円になっています。6種類が各2個ずつ入った計12食セットで、1食あたり約173円です。

醤油、味噌、豚骨、塩、担担麺、醤油とんこつと、異なる味を食べ比べできるチャンスです。現在開催中のAmazonスマイルセールを利用して、6種類の「麺づくり」をまとめてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。